ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не зміг подолати страшну хворобу: помер зірка фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз"

Понеділок 30 вересня 2024 14:39
UA EN RU
Не зміг подолати страшну хворобу: помер зірка фільму "Поліцейський із Беверлі-Гіллз" Джон Ештон помер у 76 років (Фото: facebook.com/JohnAshton222)
Автор: Любов Блажко

У 76 років обірвалося життя відомого американського актора Джона Ештона, який здобув популярність завдяки ролі у серіалі "Поліцейський із Беверлі-Гіллз". Тривалий час він боровся з онкологією.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання TMZ розповідає про це детальніше.

Джон Ештон помер

Чоловіка не стало внаслідок страшної хвороби, з якою він боровся протягом кількох років.

"Джон залишив після себе спадщину любові, відданості та служіння. Його пам'ять назавжди залишиться в пам'яті його дружини, дітей, онуків, а також його брата, сестер, його великої родини та всіх, хто його любив. Вплив Джона на світ пам'ятатимуть і святкуватимуть майбутні покоління", - прокоментував смерть актора його представник Алан Сомерс.

Відомо, що життя зірки обірвалося у четвер, 26 вересня. Свої останні хвилини він провів у Форт-Колінзі, штат Колорадо.

Не зміг подолати страшну хворобу: помер зірка фільму &quot;Поліцейський із Беверлі-Гіллз&quot;Джон Ештон боровся з онкологією(Фото: facebook.com/JohnAshton222)

Що відомо про Джона Ештона

Акторську кар'єру Джон розпочав у 26-річному віці. Протягом пів століття успішної професійної діяльності йому вдалося взяти участь у зйомках десятків яскравих фільмів і серіалів, у його доробку - понад 200 кінокартин.

Однією з найяскравіших залишається роль детектива Джона Таггарта у фільмі "Поліцейський із Беверлі-Гіллз". Окрім того, Джон зіграв батька Еріка Штольца у драмі-комедії "Щось неймовірне" та став суперником мисливця за головами у стрічці "Встигнути до опівночі".

Не зміг подолати страшну хворобу: помер зірка фільму &quot;Поліцейський із Беверлі-Гіллз&quot;У Джона Ештона залишилися дружина, діти і пасинки (Фото: facebook.com/JohnAshton222)

Серед інших проєктів актора - стрічки "В неї буде дитина", "Маленька велика ліга", "Прощавай, крихітко, прощавай". Не так давно Джон знову зіграв свою роль у "Поліцейському із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.", що з'явився на стрімінговій платформі Netflix у липні цього року.

У Ештона залишилися дружина, з якою він прожив понад 20 років, троє дітей, троє пасинків та онук, а також - дві сестри та брат. Рідні актора просять, щоб будь-які пожертви в пам'ять про Ештона були направлені до хоспісу Pathways.

Ми писали, що у 88 років помер голлівудський актор та музикант Кріс Крістоферсон.

Також днями пішла з життя зірка "Гаррі Поттера" Меггі Сміт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Актори Помер
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться