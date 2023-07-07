Зірвіть жменю квіток з дерева і заваріть. Цей диво-напій позбавить від десятка хвороб

Липові дерева знайомі кожному з нас. А їхній аромат під час цвітіння зводить з розуму. З липових квіток вдома можна приготувати корисний та смачний чай, який допоможе при багатьох недугах.

Про чудодійність цього напою розповіли на польському ресурсі Przyslijprzepis.

Що відомо про липові дерева

Ці дерева-довгожителі можна знайти по всій Україні, а оскільки вони вважаються декоративними, їх часто можна побачити у парках та скверах, особливо вздовж проспектів. Вони цвітуть у липні, а їхні квіти чудово пахнуть.

Замість того, щоб купувати готовий чай на основі цієї рослини, в магазинах, ви можете приготувати такий напій самостійно.

Як збирати липовий цвіт?

Насамперед дерева, від яких ми отримуємо листя або квіти, повинні рости далеко від міських агломерацій та автомагістралей. Завдяки цьому ризик збирання сировини, забрудненої димовими газами, буде низьким.

Липовий цвіт найкраще збирати в теплі сонячні дні, пізно вранці або рано, коли немає роси. Рвіть або відрізайте тільки здорові, неушкоджені квіти.

Чим корисний липовий чай?

Квітки липи містять флавоноїди, тобто. сполуки, що мають сильну антиоксидантну дію і виводять з організму вільні радикали, здатні пошкоджувати тканини та прискорювати процеси старіння організму.

Суцвіття липи також містять: кверцетин, що зменшує проникність судин, та тилірозид - сильну протизапальну речовину.

Липа також багата на вітамін С і рутин (підтримка імунітету) і вітамін РР.

Останній бере участь в обміні білків, жирів та вуглеводів, а також відповідає за гарний стан епітелію (шкіри, травного тракту та нервової системи).

Вітамін РР також сприяє правильному функціонуванню нашого мозку. Своєю чергою, завдяки високому вмісту вітаміну С та рутину, липа є природною підтримкою організму при інфекціях, у тому числі при застуді, грипі, ангіні, нежиті, кашлі (особливо завзятому у нічний час), фарингіті, ларингіті та бронхіті.

У суцвіттях липи ви також знайдете і дубильні речовини (допоможуть при діареї), мінеральні солі, органічні кислоти та цінні ефірні олії, які, крім іншого, сприяють секреції травних соків.

Настій квіток липи має потогінну та сечогінну дію, тому найкраще пити його ввечері.

Ще одна його перевага - заспокійливий та регенеруючий ефект перед нічним сном.

Липовий чай знімає напругу і допомагає позбутися втоми після розумових зусиль. Якщо у вас проблеми із засипанням, додавання настою квіток цього дерева в теплу ванну має заспокійливу та спазмолітичну дію.

Чай із квіток липи

Сушене листя використовують для приготування липового чаю. Зібрані суцвіття попередньо очищають від будь-якого листя, гілочок.

Потім висушіть їх, розклавши тонким шаром (наприклад, на папері або лляному матеріалі) у темному, провітрюваному місці, але в жодному разі не на сонці, тому що вони втратять свої цінні властивості.

Правильно висушені квітки матимуть світло-жовтий колір та приємний, медовий аромат. Зберігати липу найкраще в щільно закритій скляній тарі, щоб вона не втрачала аромату.

Для приготування настою вам знадобиться 1 чайна ложка сушених квіточок, яку потрібно буде залити 1 склянкою окропу та залишити під кришкою приблизно на 10 хвилин. Після цього варто процідити напій і можна відразу його пити.

Він дуже смачний із невеликою кількістю липового меду. Варто згадати, що липа має протизапальну дію: після охолодження можна полоскати рот чаєм, тому що він ефективно впорається з невеликими запаленнями ясен та пародонтозом.

Під час ангіни також варто полоскати горло кілька разів на день настоєм, що охолов. Ви також можете вмиватися цією рідиною, щоб заспокоїти роздратовану шкіру, і використовувати липові ополіскувачі як природний кондиціонер для пошкодженого волосся.