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Зірковий косметолог сказала, як осіння хандра і депресія впливають на шкіру

Четвер 03 жовтня 2024 18:45
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Зірковий косметолог сказала, як осіння хандра і депресія впливають на шкіру Дарія Тіщенко дала косметологічні поради при осінній депресії (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Дарія Тіщенко

Осіння хандра і депресія можуть негативно вплинути на стан нашої шкіри і призвести до загострення різних дерматологічних проблем, таких як себорейний дерматит, акне та розацеа.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла зірковий дерматолог і косметолог Дарія Тіщенко, яка працює з багатьма українськими артистами та інфлюенсерами.

Як осіння хандра і депресія впливають на здоров'я шкіри

Експерт наголошує: будь-які фізичні та психологічні впливи на наш організм знаходять своє відображення на нашій шкірі.

"Я досить часто спостерігаю загострення дерматологічних захворювань, повʼязаних зі стресом. Зараз веду декілька пацієнтів, у яких себорейний дерматит активно проявляється під час стресу і напруженості, й ці фактори можуть нас зустріти як на роботі, так і вдома", - говорить Дарія.

Також косметолог особисто супроводжує пацієнтів за кордоном, у яких восени загострились хронічні захворювання, такі як акне та розацеа.

Тіщенко повʼязує це з декількома факторами, одним з яких, безсумнівно є стрес і депресія.

"Ми всі добре знаємо вираз: "ми - те, що ми їмо", реакцію як на їжу, так і на стрес першою на собі відчує шкіра: зміниться колір, щільність, тургор, зʼявляться висипи і активізуються бактеріальні захворювання. Тому слід тримати себе в тонусі й не піддаватись спокусі бути полонянкою осінньої хандри", - підкреслює експерт.

Що можна зробити, щоб зменшити цей вплив?

Перш за все, радить Дарія, слідкуйте за режимом сну і за харчування - це дозволить виключити інші негативні фактори, які можуть впливати на нашу шкіру.

Також важливим аспектом вона вважає фізичні навантаження, адже це дозволяє забути про хандру і зосередитись на вправах, що своєю чергою має заспокійливий ефект.

І, звісно, не треба забувати про ритуали по догляду за шкірою, такі як очищення, тонізація, зволоження та інші.

Крім того, бажано хоча б раз на місяць потрапляти на прийом до лікаря дерматолога-косметолога, оскільки тільки комплексний підхід дає нам найкращі результати.

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