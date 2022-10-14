Зірка "Гаррі Поттера" помер після довгої хвороби: його роль радувала дітей у всьому світі (фото)
Відомий британський актор Роббі Колтрейн помер у віці 72 років. Серце зірки "Гаррі Поттера", "Джеймса Бонда" та "Крекера" зупинилося в лікарні неподалік його будинку в шотландському місті Ларберт.
Про це 14 жовтня передає Deadline .
Як зазначив агент знаменитого актора, Роббі Колтрейн хворів останні два роки, його стан останнім часом погіршувався.
"Мій клієнт та друг Роббі Колтрейн помер у п'ятницю, 14 жовтня", - сказала Белінда Райт.
Вона зазначила, що Роббі був унікальним талантом, який розділив премію Книги рекордів Гіннеса за три перемоги поспіль у номінації BAFTA, а його роль Хагріда "принесла радість дітям та дорослим у всьому світі".
Колтрейн був найбільшою зіркою фільмів з коміксів. Його блискуча гра в ролі напівгіганта-напівчарівника з Хогвартса Рубеуса Хагріда в стрічках про Гаррі Поттера захопила глядачів - він користувався величезною популярністю завдяки цьому персонажу у своєму виконанні, завоював всесвітню популярність і визнання.
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Хагріда з "Гаррі Поттера" (фото: скріншот)
Роббі Колтрейн та Деніел Редкліфф - зірки "Гаррі Поттера" (фото: Getty Images)
Також у Великій Британії Колтрейн незабутньо підкорив телеекрани в ролі судового психолога доктора Едварда "Фітца" Колтрейна в телевізійній драмі про вбивства "Крекер", за яку він тричі поспіль вигравав приз BAFTA за найкращу чоловічу роль.
Крім того, Роббі Колтрейн був номінований на премію BAFTA за драму Channel 4 "Скарб нації" та "Тутті Фрутті" BBC Scotland.
Актор Роббі Колтрейн (фото clogdancer)
Серед інших його відомих робіт у кіно - ролі у фільмах "Монахіні у бігах", "Мона Ліза" та "12 друзів Оушена".
Колтрейн знявся в серії фільмів про агента 007 Джеймса Бонда "Золоте око" та "І цілого світу мало", в яких зіграв Валентина Дмитровича Жуковського.
Роббі Колтрейн (фото: PA Archive)
Першою роботою актора в кіно стала стрічка "Прямий репортаж про смерть", що вийшла на екрани 1980 року. Останнім фільмом, у якому знявся Колтрейн, був "Великі надії" (2012).
У Роббі Колтрейна залишилися дружина Рона Геммелл двоє дітей 0 Спенсер та Еліс.
Роббі Колтрейн був нагороджений орденом Британської імперії у 2006 році (фото: PA)
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