Язик був у п'ять разів довший: у Львові в дитини виявили рідкісний синдром

У Львові медики в однорічного хлопчика виявили рідкісний синдром. Його язик був у п’ять разів довшим за звичайний.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку лікарні "Охматдит" .

Що відомо про синдром

Хлопчика звати Лев, він приїхав з Одеси та став другою в Україні дитиною із рідкісним синдромом Беквіта-Відемана.

Ця вада призвела до проблем з їжею та диханням хлопчика.

Дитині 1 рочок і 3 місяці. Коли сімʼя на 32 тижні вагітності почула від лікаря УЗД, що їх малюк показує язичка, то розчулилися. Але на повторному обстеженні батьки почули про підозру на генетичний синдром, який впливає на розвиток малюка.

Лев народився на 37 тижні з вагою 4250 кг. З першого свого дня він мав висунутий язичок. Дитині було важко їсти, він міг робити це лише з пляшечки, а пізніше не міг їсти тверду їжу.

"Наш синочок народився з великим язичком, разів у 5-6 більшим від язичка звичайної дитини. Генетик підтвердив у сина рідкісний синдром Беквіта-Відемана. Нам сказали, що це перша дитина в Україні з такою проблемою. Уже пізніше ми дізналися, що в країні вже був малюк з таким діагнозом", - розповіла мама Олена.

За статистикою, одна така дитина народжується в середньому на кожні 20 000 малюків.

Синдром Беквіта-Відемана - це така рідкісна генетична аномалія, що викликає інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності.

Також у хлопчика були збільшені внутрішні органи і одна ніжка довша від іншої на 3 см.

У Львові в хлопчика виявили рідкісний синдром (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Як рятували дитину

Мама Лева розповіла, що лікарі в Одесі їм порадили шукати допомоги за кордоном, адже в Україні немає хірургів, які б мали досвід допомоги таким діткам.

Однак, жінка дізналась, що львівські лікарі допомагають діткам з найскладнішими патологіями.

Після консультації з американськими колегами щелепно-лицеві хірурги Центру прийняли рішення провести Левчику складну операцію.

Команда хірургів Центру виконала часткову резекцію язика за сучасною методикою "Key hole".

"Язичок Левчика треба було скласти так, щоб хлопчик міг повноцінно дихати, їсти, розмовляти. Консультувалися з американськими колегами, адже в них є досвід допомоги таким діткам, адже хотіли, щоб у нашого пацієнта все вийшло якнайкраще", - розповіла хірург Христина Погранична.

У Львові прооперували малюка з рідкісним синдромом (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Після операції язичок Левчика - майже нормального розміру. Він вперше у житті зміг заховати його до ротика.

Життя Левчика дуже змінилося після операції. Він перевчається пити, їсти і спілкуватися, як це роблять усі дітки. Йому доводиться освоювати всі ці навички заново.

Попереду у Левчика подальше лікування і реабілітація.

У Львові лікарі прооперували малюка з рідкісним синдромом (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)