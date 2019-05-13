Никаких диет: Гройсман поделился секретом похудения

Гройсман раскрыл секрет похудения (фото: РБК-Украина)

Владимир Гройсман рассказал, как ему удалось сбросить вес

Владимир Гройсман поделился секретом своего похудения. Премьер-министр рассказал, как ему удалось сбросить лишний вес, и каким образом он поддерживает форму. Об этом чиновник рассказал в эфире "Радио НВ".

По словам главы правительства, он не придерживается определенной диеты, однако ему пришлось отказаться от ряда любимых продуктов.

К слову, врач эндокринолог-диетолог Анна Белокоз предполагает, что Владимир Гройсман сбросил около 20-25 килограммов.

Гройсман заявил, что он противник каких-либо диет, поскольку выход из них чреват резким набором веса.

"У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Когда садишься на диету, то потом из нее выходишь и начинаешь набирать вес", - сказал премьер.

Гройсман раскрыл секрет похудения (Владимир Гройсман до и после похудения, коллаж: РБК-Украина)

Также он рассказал, что перестал есть хлеб и картофель, хотя последнюю очень любит.

К тому же Владимир Гройсман поведал, что кроме ограничения в питании он прибегает к физическим нагрузкам. Премьер-министр сказал, что регулярно посещает тренажерный зал и может десять раз отжать от груди 75-80 килограммов.

"Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально", - сказал он.

Напомним, американские ученые из Йельского университета обнаружили механизм, из-за которого человек, который злоупотребляет сахаром, набирает вес.