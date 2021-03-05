Как животные в Чернобыле пережили зиму: фото из заповедника

Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зимовку с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.

Об этом передали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на странице в Facebook .

Также ученые не заметили и крайне обессиленных животных.

"Травоядные коровы, лошади, олени вынуждены были добывать пищу из-под снега. Но если лошади и олени способны разгребать снег копытами, то коровы и быки не могут стоять на трех ногах, а потому разгребают снег мордой, а это не очень удобно. Вот лоси, с длинными ногами и рационом из веточного корма, чувствовали себя очень комфортно", - говорится в публикации.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике после зимовки (фото: Сергей Жила / facebook.com/zapovidnyk2018)

К такому выводу пришли ученые, проанализировав немало следов копытных на заповедной территории. В то же время специалисты признали, что животные иногда голодали, а количество выделенных экскрементов в сутки была меньше, чем обычно.

Как рассказали в заповеднике, животные специально накапливают на зиму запасы жира, что позволяет им без особых проблем пережить сложную зиму. Так, жир является не только защитой от холода, но и эффективным обогревателем тела, который способен при распаде выделять много тепла.

Диким коровам непросто добывать пищу из-под снега (фото: Сергей Жила / facebook.com/zapovidnyk2018)

"Те, кто вышел из зимовки с запасами жира, весной будет питаться меньше. Истощенные, в некоторой степени худые животные, молодежь и беременные самки после снеготаяния будут, напротив, активно питаться, набирать вес", - отметили специалисты.

По всей видимости, олени, дикий рогатый скот, а также молодняк будут этой весной уплетать за обе щеки, так как после морозов хорошо заметно, что их жировые запасы уменьшились.

"Но впереди - весна, тепло, и копытные быстро восстановят свою форму", - добавили ученые.

Животные в Чернобыльском заповеднике пережили зиму удовлетворительно (фото: Сергей Жила / facebook.com/zapovidnyk2018)

Пользователи сети в шутку отмечают, что "надо брать пример с дикого рогатого скота и также избавляться жировых запасов", на что ученые заповедника признают: у людей жир тоже есть, но "работает иногда некорректно". Также в комментариях к посту расхваливают одичавших коров за крутость, и лошадей Пржевальского - мол, "не все домашние лошади могут похвастаться такой формой после зимы".

фото: скрин комментариев facebook.com/zapovidnyk2018