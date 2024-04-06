"Життя на чорновик": як позбутись цього синдрому і розпочати жити вже зараз

Деякі люди хоч і мають багато прагнень та чомусь їх реалізацію відкладають на невизначений термін. Їм видається, що вони ще все встигнуть, тому поки "живуть на чорновик", чекаючи кращих часів для справжнього життя.

Про те, що таке "життя на чорновик" та як позбутись цього феномену, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Instagram .

Чому люди "живуть на чорновик"

"Ви ще колись там планували щось із "серії" налагодити харчування, мати більше фізичної активності, мінімізувати користування гаджетами, розібрати старі завали і викинути непотріб тощо. Але без дії сьогодні, дарма розраховувати, що завтра буде краще", - каже психолог.

Люди здатні надто довго "жити на чорновик", щоб потім:

зробити все правильно

здобути визначеність

мати гарантії

не сумніватись у рішеннях

позбутись страхів та лінощів

Про що свідчить така стратегія

"Така стратегія є захисною поведінкою. На короткотривалу перспективу вона створює зону комфорту, а у довготривалій дозволяє отримати коригуючий досвід і зробити інші висновки про себе. Що більше ми уникаємо, то стаємо менш впевненими у своїй здатності впоратися із великими змінами в житті", - каже Голентовська.

Що робити, щоб жити вже і зараз

прислуховуйтесь до того, якими є істинні ваші проблеми - не плутайте це із вимогами та очікуваннями інших

визначте, як ви хочете поводитись на постійній основі - більшість важливих змін будуть відбуватись через ваші дії

зробіть досвід власним союзником, а не тираном - не застрягайте у минулому, візьміть із собою необхідні уроки, а не помилки

розвивай стосунки із людьми, які мають схожі життєві цінності - дозвольте собі бути справжнім і тоді навколо вас будуть саме "ваші люди"

Керуйтесь цими правилами, щоб жити в моменті (фото: Оlha Holentovska)