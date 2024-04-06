"Жизнь на черновик": как избавиться от этого синдрома и начать жить уже сейчас

Некоторые люди хотя и имеют много стремлений, но почему-то их реализацию откладывают на неопределенный срок. Им кажется, что они еще все успеют, поэтому пока "живут на черновик", ожидая лучших времен для настоящей жизни.

О том, что такое "жизнь на черновик" и как избавиться от этого феномена, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Instagram .

Почему люди "живут на черновик"

"Вы еще когда-то там планировали что-то из "серии" наладить питание, иметь больше физической активности, минимизировать пользование гаджетами, разобрать старые завалы и выбросить хлам и т. д. Но без действия сегодня, зря рассчитывать, что завтра будет лучше", - говорит психолог.

Люди способны слишком долго "жить на черновик", чтобы потом:

сделать все правильно

получить определенность

иметь гарантии

не сомневаться в решениях

избавиться от страхов и лени

О чем свидетельствует такая стратегия

"Такая стратегия является защитным поведением. На кратковременную перспективу она создает зону комфорта, а в долгосрочной позволяет получить корректирующий опыт и сделать другие выводы о себе. Чем больше мы избегаем, тем становимся менее уверенными в своей способности справиться с большими изменениями в жизни", - говорит Голентовськая.

Что делать, чтобы жить уже и сейчас

прислушивайтесь к тому, какие истинные ваши проблемы - не путайте это с требованиями и ожиданиями других

определите, как вы хотите вести себя на постоянной основе - большинство важных изменений будут происходить через ваши действия

сделайте опыт собственным союзником, а не тираном - не застревайте в прошлом, возьмите с собой необходимые уроки, а не ошибки

развивай отношения с людьми, имеющими схожие жизненные ценности - позвольте себе быть настоящим и тогда вокруг вас будут именно "ваши люди"

Следуйте этим правилам, чтобы жить в моменте (фото: Оlha Holentovska)