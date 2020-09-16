Под Житомиром нашли останки воинов Второй мировой: они держались за руки

Под Житомиром археологи нашли могилы солдат (коллаж РБК-Украина)

Воины умерли в 1941 году

В Житомирской области археологи обнаружили останки 10 солдатов Второй мировой войны. Воины погибли в июле-августе 1941 года.

Ученые раскопали могилы в Пулинском районе на глубине 50 см. Там они нашли останки двух солдат. Около одного из них был алюминиевый котелок, противогаз, ложка и поврежденный медальон, к сожалению воин останется неизвестным. У другого был противогаз. Об этом сообщается на странице "Историко-патриотического объединения Поиск" в Facebook.

Следующие два дня ученые работали в Коростенском и частично в Лугинском районах. Именно здесь удалось найти останки еще 8 красноармейцев. Один из них лежал на глубине 60 см, был в скрученной позе. Имел при себе каску СШ-39, саперную лопатку, яловые сапоги, противогаз и зеркальце. Очень интересной находкой оказалось самодельное медное кольцо, но, к сожалению солдат не имел при себе медальона.

Под Житомиром нашли останки солдат Второй мировой войны (фото: facebook.com/PoshukZhytomyr)

"Совсем рядом обнаружили солдата №84 и №85. Они лежали друг к другу и было такое впечатление, что они держатся за руки ... Интересным фактом является то, что солдат №84 был небольшого роста и имел при себе флягу с выбитым цветком, чашку, саперную лопатку и медальон! При солдате №85 также обнаружен медальон", - сказано в сообщении.

Как мы ранее писали, в Днепре археологи обнаружили древний склеп с останками мецената Александра Поля.