В Житомире юный курсант застрелился в первый день учебы: оставил записку

В Житомире совершил суицид юный курсант (коллаж: РБК-Украина)

В Житомире покончил жизнь самоубийством из-за любви 17-летний курсант

В Житомире покончил с собой юный курсант, который страдал из-за неразделенной любви. Парня нашли мертвым, а рядом с ним была прощальная записка.

17-летний парень только поступил на первый курс института имени С. П. Королева. Трагедия произошла во время обучения на полигоне в палаточном городке, сообщает ТСН.

Курсанту выдали оружие для учений, после чего он исчез. Спустя время тело парня нашли с огнестрельным ранением неподалеку от хозяйственной постройки. Делом занялась военная прокуратура.

Предварительная версия - самоубийство. В части рассказали, что он стоял в одном строю, готовился выйти на огневой рубеж. Но потом "ускользнул".

"Событие произошло по независимым от прохождения военной службы причин. Записка есть предсмертная. Обращение к девушке, все вокруг неразделенной любви", - рассказал начальник Житомирского военного института им. С. П. Королева Александр Левченко.

В Житомире застрелился юный курсант (видео: ТСН)

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