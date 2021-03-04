В Житомире в троллейбусе распылили газ в лицо военному, который заступился за пенсионерку

В Житомире произошел конфликт в троллейбусе между пассажирами, в ходе которого один из парней распылил газ из баллончика в лицо военному. После инцидента солдата госпитализировали, а молодого человека доставили в отделение полиции.

Как рассказала очевидец происшествия Оксана Гуменюк, корреспондент издания, конфликт вспыхнул вчера днем в троллейбусе, который двигался по маршруту №2 на отрезке между остановкой "Площадь Победы" и "Улица Ольжича".

По ее словам, все началось с того, что кондуктор сделала замечание пенсионерке, которая хотела ехать на льготных условиях, но так как такое льготное время (с 10.00 до 16.00) уже прошло, кондуктор настаивала на том, чтобы высадить женщину из троллейбуса.

"За пенсионерку вступился военнослужащий - мужчина был в военной форме с нашивками и с военным рюкзаком. Он стоял на задней площадке троллейбуса. После замечания военного двое молодых людей в возрасте до 20 лет, которые сидели на местах в среднем площадке троллейбуса, громко возмутились и начали словесно оскорблять военного, называя его "льготник-ничтожеством", - рассказала Гуменюк.

Когда же военный несколько раз призывал парней забрать свои слова обратно, те не только не извинились, но и перешли на нецензурную брань в его адрес. Тогда военный подошел к грубиянам, прижал их в углу и приказал извиниться.

"Подчеркиваю: он лишь зажал ребят, а не устроил драку, как про это сказала при мне кондуктор троллейбуса. В ответ один из парней выхватил баллончик, и распылил газ в лицо военному", - описала события Гуменюк.

Газ сразу разошелся по салону троллейбуса и пассажиры начали кашлять, требуя открыть дверь. Водитель троллейбуса остановилась на светофоре и открыла дверь.

"Те двое парней попытались выпрыгнуть из троллейбуса. Одному из них действительно удалось убежать, а другого пострадавший военный поймал и не отпускал, хотя и не мог при этом открыть глаз, забрызганных газом. Люди дали военном бутылку с водой, чтобы он мог умыться. Показательно, что он поделился этой водой и с тем парнем, которого держал - чтобы тот тоже смог смыть с себя газ, и ему попал на лицо", - говорит очевидец.

По требованию пассажиров водитель троллейбуса вызвала наряд полиции и "скорую" для военного.

Представитель патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук рассказала, что военного госпитализировали в травмпункт Житомирской городской больницы №2. А парня, который распылил газовый баллончик, доставили в Житомирского районного управления полиции.

Также она добавила, что меру наказания агрессивному пассажиру будут определять, в том числе, и в зависимости от тяжести травм пострадавшего.