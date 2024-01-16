Жінка купила антикварну сукню 1800-х років із потайною кишенею, де була записка. Що там було всередині

Мешканка штату Мен придбала вікторіанську сукню в антикварному торговому центрі. Вже вдома вона виявила у сукні потайну кишеню, в якій було складено записку з дуже незрозумілим текстом.

Що це було за сукню і про що йшлося у потайній записці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на CNN.

Записка була захована у потайній кишені

Приталений ліф, пишний комір і мереживні манжети відбивали минулу епоху. Як колекціонер старовинних костюмів, Сара Ріверс Кофілд дізнався у ньому сукню 1880-х років, але, попри вік, його тонка вишивка, бронзовий шовк та металеві гудзики залишилися недоторканими.

Вона поторгувалася зі 125 до 100 доларів, розмірковуючи, де зберігати одяг, що складається із двох частин. Ціна виявилася вищою, ніж вона зазвичай платить як археолог, який заради розваги збирає старовинні костюми та сумки. Але це був сезон відпусток, тож вона витратилася.

Антикварна сукня 1800-х років (скриншот)

Ріверс Кофілд поняття не мала, що сукня, яку вона купила в грудні 2013 року, розкриє таємницю через десять років. У потайній кишені, захованій під турпою, лежали два зім'яті аркуші паперу зі списками, здавалося б, випадкових слів і місць.

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Позначки на полях паперів, здавалося, позначали час. На бирці, пришитій до сукні, було написано від руки ім'я Беннетт.

Сара Кофілд була спантеличена, слова були дуже загадковими та абсолютно незрозумілими, тим більше, що записка була захована в потайній кишені. За її словами, ґудзики із сукні зображували Офелію із шекспірівського "Гамлета" і коштували більше, ніж вона заплатила за сукню.

Через деякий час Сара розмістила у своєму блозі сукню та фото записки, яку вона знайшла. На випадок якщо якийсь геній декодування захоче розгадати цю загадку.

За справу взялися онлайн-сищики

Першими на заклик Сари Кофілд відгукнулися цікаві детективи-любителі. Вони вирішили, що це "криптограма шовкової сукні" та висунули теорії змови. Дехто припускав, що Беннетт був шпигуном, а записка - закодований шифр.

Були також теорії про Громадянську війну, але Сара їх спростувала. Вона вивчила каталоги 1880-х років і не сумнівалася, що сукня була тієї доби.

Крім того, було припущення, що слова - це форма зв'язку, пов'язана з телеграфом, новим способом відправлення швидких нотаток, що з'явився в США в 1800-х роках, при якому відправники стягували плату в залежності від кількості слів у повідомленні.

Канадський дослідник зламав код

Загадка шовкової сукні довгий час залишалася нерозгаданою і потрапила до статті про "50 нерозгаданих історичних загадок сучасного світу". А потім в інтернеті на код натрапив дослідник з Університету Манітоби в Канаді Уейн Чан. Він переглянув 170 кодових книг і жодна з них не відповідала повідомленню. Чан відклав загадку на деякий час, оскільки не досяг успіху.

А потім він почав досліджувати епоху телеграфу, у тому числі коди погоди, що використовувалися на той час у Північній Америці. Чан виявив, що закодовані повідомлення насправді були прогноз погоди. І закодовані вони були не так заради секретності, як через роботу синоптиків.

Таємна закодована записка (скриншот)

В епоху телеграфу така стенографія була дешевшою, ніж відправлення великої кількості слів та показань температури. Кожне слово представляло метеорологічні змінні, такі як температура, швидкість вітру та атмосферний тиск у певному місці та у певний час доби.

Бісмарк – станція Бісмарк на території сучасної Дакоти

Пропустити - температура повітря та тиск

Аркуш - точка роси у певний час

Бак - відсутність опадів, у нахил - швидкість вітру та ясний захід сонця

За словами дослідника, всі метеостанції були зобов'язані надсилати свої звіти телеграфом до центрального офісу у Вашингтоні, округ Колумбія. У цих закодованих повідомленнях використовувався код погоди XIX століття, який використовувався Армійським корпусом зв'язку, який був національною метеорологічною службою США у 1800-х роках.

Чан сказав, що не впевнений, як було обрано слова. Існувала книга кодів погоди, до якої зверталися метеорологи, щоб зрозуміти значення незнайомих слів. За його словами, згодом вони вивчили кодові слова без необхідності звертатися до кодової книги.

В рамках дослідження Чана Національне управління океанічних та атмосферних досліджень надало старі карти погоди, які допомогли йому визначити точну дату погодних спостережень у закодованій записці: 27 травня 1888 року.

Ріверс Кофілд сказав, що одним із найважливіших висновків з цього відкриття стало усвідомлення того, що люди не мали змоги негайно дізнатися, яка погода буде у 1880-х роках.