Женщина кормит грудью собственного мужа, чтобы "укрепить их отношения"

Женщина из Флориды кормит собственного мужа грудью, и сейчас они планируют еще одного ребенка, чтобы продолжать это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

История супругов

31-летняя Рэйчел Бейли начала кормить грудью своего 30-летнего мужа Александра в то время, как и кормила своего сына. Таким способом пара решила наладить свои отношения.

"Я кормила грудью и своего сына, и своего мужа, а потом однажды мой сын вообще перестал интересоваться моим грудным молоком", - рассказала Рейчел.

"Я продолжала кормить Александра около двух недель, но мой организм будто бы знал, что сыну больше не нужно молоко, и оно исчезло", - добавила она.

Рэйчел кормила мужчину грудью (Скриншот)

Пара подумала о четвертом ребенке, чтобы вернуть свой опыт грудного вскармливания, но решила, что им следует искать другие способы наладить отношения.

"Мы поняли, что это немного непонятные действия, поэтому вместо этого мы начали искать другие пути, как мы могли бы сблизиться как пара", - призналась Рэйчел.

Люди стали интересоваться парой

Теперь пара ежедневно просыпается в 5 утра, чтобы помедитировать и провести время перед началом дня.

С тех пор как Рейчел впервые поделилась, что кормит своего мужа грудью после кормления ребенка, она получила странные просьбы.

"Меня все еще каждый день спрашивают, могут ли они купить мое грудное молоко. У меня даже были случаи, когда спрашивали, могут ли они встретиться со мной, чтобы я также могла их кормить грудью", - сказала она.

Но Рэйчел настаивает, что грудное вскармливание "никогда не было сексуальным делом" для нее и ее мужа, они делали это, потому что это был "удивительный способ укрепить отношения как пары".

У супругов есть трое детей (Скриншот)