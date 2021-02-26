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В жилом доме Киева открыли "наливайку": теперь там драки, крик и кровь (фото)

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 11:54
В жилом доме Киева открыли "наливайку": теперь там драки, крик и кровь (фото) В столичном доме работает "наливайка" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в жилом доме открыли "наливайку" под громким названием "Буфет". Здесь продают алкоголь сомнительного качества и постоянно происходят пьяные дебоши, драки. К тому же клиенты заведения справляют нужду прямо у дома.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что так называемое кафе находится на улице Бакинской, 37В.

"На улице Бакинской, 37В, в жилом доме открыли наливайку с громким названием "Буфет". Гости тут так набуфечиваются паленой, безакцизной алкашкой, что исполняют по полной - драки, крики, кровь, все природные потребности справляют прямо у дома...Увы, местные правоохранители лишь пожимают плечами. Участкового вообще не видно. Может, кто знает как с таким бороться законными методами", - спрашивает авто поста.

В жилом доме Киева открыли &quot;наливайку&quot;: теперь там драки, крик и кровь (фото)В жилом доме Киева открыли &quot;наливайку&quot;: теперь там драки, крик и кровь (фото)В жилом доме Киева открыли &quot;наливайку&quot;: теперь там драки, крик и кровь (фото)В жилом доме Киева открыли &quot;наливайку&quot;: теперь там драки, крик и кровь (фото)В Киеве гости "наливайки" валяются прямо под домом (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отреагировали на новость и выразили свои эмоции.

  • Хто дав дозвіл на відкриття наливайки?
  • Паленка, что и ноги отказывают.
  • Это все фото с Бакинской или просто подборка для пущего эффекта?
  • Не "набуфечиваются", а господа изволили дегустировать.

Как мы ранее писали, под Ровно водитель школьного автобуса, который перевозил детей в салоне транспорта, не справился с управлением и влетел в сугроб, плотно в нем застряв. Как выяснилось, мужчина сел за руль пьяным.

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