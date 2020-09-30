Не жгите листья: врач рассказал о жутком влиянии грязного воздуха на организм

Пожары в Украине провоцируют ряд болезней (коллаж: РБК-Украина)

Врач объяснил, к каким болезням приводит сезонное сжигание листьев

В Украине до сих пор не налажена система утилизации отходов. Более того, из многих поселков мусор не вывозится даже на свалки. Это заставляет людей постоянно жечь отходы, однако они даже не подозревают, что дым вредит не только природе, но и их здоровью. Врач рассказал, чем может обернуться для организма постоянное вдыхание загрязненного воздуха.

Кандидат медицинских наук Андрей Роханский подчеркивает, что Киев уже не в первый раз возглавляет рейтинг самых грязных городов мира по качеству воздуха. Несмотря на то, что большая часть загрязнения связана с выхлопными газами автомобилей, частые пожары в экосистемах тоже дают о себе знать. Врач рассказал, чем чревато постоянное нахождение в условиях загрязненного воздуха, пишет УНН

В частности, могут возникнуть следующие проблемы:

В первую очередь, это болезни верхних и нижних дыхательных путей.

Второе - ряд аллергических заболеваний. И речь идет не только о болезнях легких или бронхов, грязный воздух может приводить к онкологии.

Кроме того, загрязнения оседают на поля, огороды, водоемы. И токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника и тоже с онкологией.

В группе риска, в первую очередь, дети и люди в возрасте.

"Дети, у которых не сформировалась еще дыхательная система до 5 лет, и вся пожилая группа, начиная от 65 лет. Это наиболее подверженная группа прямому воздействию этих факторов", - добавил медик.

Что делать с мусором, если не жечь?

Чтобы не засорять свой дом различными бытовыми отходами, экоактивисты советуют подготовить несколько коробок или бумажных пакетов для сбора материалов. И раз в месяц сдавать в пункты приема. Пластик и стекло также можно сдавать на переработку. Если посчитать, то выручка от сданного мусора дает возможность раз в месяц сходить в магазин за продуктами, а вы просто выбрасываете деньги.

Для сбора органического мусора можно использовать компост. Компостное ведро, которое можно хранить даже на балконе, должно быть с двойным дном и краном, чтобы оттуда вытекала жидкость. Этот "компостный чай" очень любят комнатные растения. В компостное ведро кладут остатки пищи и даже салфетки. Помогут быстрее переработать эти отходы бактерии бокаши, которые можно купить в отделе для сада-огорода или в дачных магазинах.

Если каждый станет производить меньше отходов, не будет необходимости устраивать постоянные поджоги мусора. Только в 2016 году в Украине насчитывалось более 27 тысяч несанкционированных мусорных свалок. Каждый день пожарные тушат возгорания в экосистемах, которые возникают из-за того, что огонь с мусора перебросился на сухую траву.

Напомним, что ранее были названы главные источники загрязнения в квартире.