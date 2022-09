Женщины на фронте: при поддержке Freedom Finance украинские защитницы получили 1000 легких бронированных плит

Проект обеспечения женщин на передовой амуницией, формой, медицинскими средствами и средствами гигиены в июле начали благотворительный фонд им. Алексея Ставницера и общественное объединение "Землячки. Ukrainian front". Он получил название "Try walking in her shoes".

По словам инициаторов, женщины на фронте часто получают снаряжение и форму мужских размеров или пошитых по мужским лекалам, что создает лишний дискомфорт во время выполнения боевых задач.

Организации уже передают женщинам на передовой облегченные плиты и каски, специально пошитую женскую форму и защиту, тактические аптечки, очки и перчатки и тому подобное.

1 000 бронированных плит благотворительный фонд имени Ставницера закупил благодаря поддержке мецената, партнера фонда, компании Freedom Finance.

Международный инвестиционный холдинг весной передал фонду пожертвование в сумме 2 миллиона евро. Часть из этих средств была потрачена именно на облегченные плиты.

Женщины из ВСУ заполняют соответствующую форму на сайте www.stavnitser.com и бесплатно получают имеющуюся помощь. По отзывам защитниц, легкие плиты существенно облегчают их работу, решают проблему с болями в спине и существенно добавляют мобильности, которая на фронте является жизненной необходимостью.

Кроме плит, финансовая поддержка Freedom Finance позволила фонду оперативно направить на фронт 10 пикапов, 18 дронов, 10 приборов ночного видения, 3 тысячи питательных полевых пайков, специально разработанных для военных.

Значительная часть пожертвований Freedom Finance была направлена на гуманитарные нужды. В частности, на средства холдинга было приобретено современную эндоскопическую стойку для областного госпиталя в Украине, 100 сверхлегких и удобных медицинских носилок, 120 тактических аптечек, 80 VAC-аппаратов, критически необходимых в случаях тяжелых внешних ранений.

Кроме того, финансирование Freedom Finance предоставило возможность обеспечить 10 000 семей на территориях, которые были в оккупации или находятся близко к оккупированным, продуктовыми наборами.

Напомним, инвестиционная фирма "Фридом Финанс Украина" является частью международного публичного холдинга Freedom Holding Corp. Работает в Украине с 2019 года, имеет 15 филиалов по всей территории страны. Клиенты компании получают доступ к инвестициям на украинском фондовом рынке и крупнейших мировых фондовых биржах.

Благотворительный фонд имени Алексея Ставницера основан в 2010 году для поддержки общины поселка Визирка в Одесской области, где расположен порт TIS. С началом войны фонд изменил фокус и занимается обеспечением военных амуницией, транспортом, средствами защиты.