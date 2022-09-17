Григорий Козловский о новой патриотической песне жены: "такую нацию невозможно победить"

Об этом стало известно из ее страницы в Instagram .

В песне, в частности, говорится, что "свободу не зломити", "не розколоти надію", "перемога пишеться жовто-блакитними", а "ми - воїни світла".

"Всем сердцем, всей душой, верю останемся свободными. Теперь синонимом слов "сила", "несокрушимость" является Украина", - написала Думанская.

Клип на песню певицы также дополняет видеоряд с украинскими воинами.

"Эти кадры олицетворяют новую реальность, в которой украинцы живут с 24 февраля. С одной стороны - ужасы войны, с другой - свидетельство того, как восстает свободная и цветущая Украина. Незря в клипе использован такой образ - все, что связано с войной, является черно-белым, тусклым, но цветная, яркая Украина все равно побеждает. И этот образ "считывается" совершенно однозначно: такую нацию невозможно победить", - прокомментировал песню жены Григорий Козловский.

Напомним, Юлия Думанская - украинская певица, номинант музыкальной премии YUNA в категории "Лучший дуэт" (2015), победитель в номинации "Взлет года" (2021) премии Top Hit Music Awards.