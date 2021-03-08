Зеленский - украинкам: без вас мы просто биологические существа

Владимир Зеленский поздравил украинских женщин - мам, сестер, дочерей и жен с праздником 8 марта. Президент назвал это праздник победой над стереотипами в отношении женщин.

"Сегодня особенный день и особенный праздник. Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол". Это точно не так. Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сейчас женщины и девушки сейчас стоят на передовой наравне с мужчинами, а также учат последних быть чуть лучше.

"Они защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, совершают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам дверь, подаем руку или уступаем местом не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немножко лучше", - говорится в праздничном обращении.

Президент пожелал быть счастливыми и получать максимум внимания и тепла не только 8 марта, а 365 дней в году.

"Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности. Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, изменяйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными", - пожелал украинкам гарант

Как сам Зеленский празднует 8 марта?

В одном из интервью Владимир Зеленский рассказал, что на 8 марта готовит своим любимым женщинам завтрак, дарит цветы и подарки. Маме, которая живет в Кривом Роге, подарок и цветы от него привозят друзья, а от него самая дорогая женщина обязательно получает телефонное приветствие.

"Цветы, завтрак и обязательно подарок. И если ты не находишься рядом, например, как я с мамой, то хотя бы телефонный звонок. Я всегда заказываю цветы для моей мамы. И у меня есть друзья в Кривом Роге, они привозят подарок от меня", - рассказал Зеленский.

Он также добавил, что тщательно выбирает подарки для любимых женщин. Прежде чем выбрать подарок - обойдет множество магазинов и остановится только тогда, когда почувствует, что нашел нужное. Ведь, по его мнению, самое важное, не цена подарка, а время и внимание, которые потратили на его выбор.