Зеленський - українкам: без вас ми просто біологічні створіння

"Сьогодні особливий день і особливе свято. Це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю. Перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки - це "слабка стать". Це точно не так. Прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка", - йдеться у привітанні.

Голова держави наголосив, що нині жінки та дівчата наразі стоять на передовій на рівні з чоловіками, а також вчать останніх бути трохи кращими.

"Вони захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими", - говориться в святковому зверненні.

Президент побажав бути щасливими і отримувати максимум уваги і тепла не лише 8 березня, а 365 днів на рік.

"Без вас ми просто біологічні створіння. З вами - люди і особистості. Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними", - побажав українкам гарант

Як сам Зеленський святкує 8 березня?

В одному з інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, що на 8 березня готує своїм коханим жінкам сніданок і дарує квіти і подарунки. Мамі, яка живе в Кривому Розі, подарунок і квіти від нього привозять друзі, а від нього найдорожча жінка обов'язково отримує телефонне привітання.

"Квіти, сніданок та обов'язково подарунок. І якщо ти не знаходишся поруч, наприклад, як я з мамою, то хоча б телефонний дзвінок. Я завжди замовляю квіти для моєї мами. І у мене є друзі в Кривому Розі, вони привозять подарунок від мене", - розповів Зеленський.

Він також додав, що ретельно обирає подарунки для коханих жінок. Перш ніж обрати подарунок - обійде безліч магазинів і зупиниться лише тоді, коли відчує, що знайшов потрібне. Адже, на його думку, найважливіше, не ціна подарунка, а час і увага, яківитратили на його вибір.