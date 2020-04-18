Зеленский призвал украинцев "помочь Богу" (видео)

Владимир Зеленский (кадр из видео)

Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с приближающимся праздником Пасхи в ситуации распространения коронавируса. Глава государства во время своего заявления призвал украинцев оставаться дома, а также рассказал о способах получения освященной пасхи без посещения церкви. Также Зеленский призвал украинцев "помочь Богу".

Президент посоветовал не выходить из дома и готовить паску, а также другие праздничные блюда самостоятельно или заказывать через интернет.

"Прежде всего, Пасха – это победа жизни над смертью. Это – праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через Интернет. В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху. Вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные вкусности. И вместе со своими детьми мы все будете рисовать писанки и крашенки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. Помните, как в детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это – забота", - сказал Зеленский.

Также глава страны порекомендовал присоединиться к пасхальным службам онлайн без выхода к церкви в условиях карантина. Президент считает такую позицию сознательной.

"Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре. Чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы – поможем Богу. Остаемся дома", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский поздравил с Пасхой 2020

Стоит отметить, что ранее ученые назвали новую дату пика распространения коронавируса в стране. По мнению ученых, если украинцы не будут нарушать правила карантина во время Пасхи, карантин продлится до 30 мая. В то время как при массовом посещении церквей коронавирус может начать распространяться с непредсказуемым последствиями.

Также в МВД заявили, что если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.