ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский обратился к украинцам в годовщину изгнания нацистов из страны

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 14:09
Зеленский обратился к украинцам в годовщину изгнания нацистов из страны
Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский почтил память погибших во время освобождения Украины от фашистов

Владимир Зеленский по случаю 75-й годовщины Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков принял участие в церемонии чествования памяти, которая состоялась в парке Вечной славы в Киеве.

В частности, президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину изгнания нацистов из страны

Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Кроме того, Зеленский на своей Facebook-странице написал пост, в котором отметил, что подвиг воинов, которые боролись за Украину во Второй мировой войне, "вдохновляет нас до сих пор".

"Сегодня мы все отмечаем 75-ю годовщину изгнания нацистов из Украины. 28 октября 1944 года после долгих лет нашествия наша земля было очищена от нацистских оккупантов. Этот день стал важной вехой на пути к окончательной победе Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. С адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня – весомый повод вспомнить, поблагодарить и низко поклониться им всем. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским, взрослым и детям, молодежи и людям почтенного возраста – всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу. Их подвиг вдохновляет нас и сегодня, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции. Слава героям! Слава Украине!" - написал глава государства.

Добавим, что в церемонии также принял участие глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

После визита Зеленского в Золотое туда нагрянула полиция: что происходит (видео) Появилось видео, где Зеленский матерится перед добровольцами
Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь