ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звернувся до українців в річницю вигнання нацистів з країни

STYLERЖиття    28.10.2019 - 14:09
Зеленський звернувся до українців в річницю вигнання нацистів з країни
Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час визволення України від фашистів

Володимир Зеленський з нагоди 75-й річниці Дня визволення України від фашистських загарбників взяв участь у церемонії вшанування пам'яті, яка відбулася в парку Вічної слави в Києві.

Зокрема, президент поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Зеленський звернувся до українців в річницю вигнання нацистів з країни

Володимир Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Крім того, Зеленський на своїй Facebook-сторінці написав пост, у якому відзначив, що подвиг воїнів, які боролися за Україну в Другій світовій війні, "надихає нас і досі".

"Сьогодні ми всі відзначаємо 75-ту річницю вигнання нацистів з України. 28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. З пекельної брами тієї війни вийшла ціла генерація українських героїв, і сьогодні – вагома нагода згадати, подякувати та вклонитися доземно їм усім. Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним громадянам, дорослим і дітям, молоді та людям поважного віку – всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу. Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції. Слава героям! Слава Україні!" - написав глава держави.

Додамо, що у церемонії також взяв участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Після візиту Зеленського в Золоте туди нагрянула поліція: що відбувається (відео) З'явилося відео, де Зеленський матюкається перед добровольцями
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся