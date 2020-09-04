Зазомбированный интернетом внук "порешил" своего дедушку: всплыли жуткие детали

Подросток убил своего дедушку на Прикарпатье (Коллаж РБК-Украина)

В полиции рассказали новые детали об убийстве на Прикарпатье

На Прикарпатье 15-летний подросток убил своего дедушку и пытался зарезать ножом свою бабушку. Парень сам позвонил в полицию и признался в совершении убийства.

Подросток напал на своих родных ночью, когда они спали. 72-летний мужчина погиб на месте происшествия от многочисленных ножевых ран, а 69-летнюю женщину медики успели спасти, она с многочисленными ранениями сейчас в больнице.

Как рассказали в полиции, убийство было совершенно намеренно. Подросток сначала бил молотками по голове своих жертв, а потом пытался закончить начатое ножами и другими острыми предметами. В социальных сетях парень создал канал, где написал: "Дабл кил готов. Начал с бабы с дедом, еще 7", и разместил фотографии.

Полиция выяснила, что парень самостоятельно искал каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие и убийства. Он подписывался на них и "учился". А после – создал собственный такой канал. Следователи сейчас устанавливают все группы и их администраторов, чтобы привлечь к ответственности. Подросток задержан и его психическое состояние будут проверять в ходе проведения досудебного расследования.

"Описанная трагедия – один из примеров влияния "групп смерти". Совсем недавно в социальных сетях был всплеск возмущения по поводу существования Telegram-каналов закрытого типа. Публиковались "рекомендации" по поводу выбора жертвы, способы и методы нанесения первого дезориентирующего удара, телесных повреждений и тому подобное. Конечно, специалистами тот канал было заблокировано", - добавили в полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны жуткие подробности убийства многодетной матери в Киеве.