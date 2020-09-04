Зазомбований інтернетом онук "порішив" свого дідуся: спливли моторошні деталі

Підліток вбив свого дідуся на Прикарпатті (Колаж РБК-Україна)

У поліції розповіли нові подробиці про вбивство на Прикарпатті

На Прикарпатті 15-річний підліток убив свого дідуся і намагався зарізати ножем свою бабусю. Хлопець сам зателефонував у поліцію і зізнався у скоєнні вбивства.

Підліток напав на своїх рідних вночі, коли вони спали. 72-річний чоловік загинув на місці пригоди від численних ножових ран, а 69-річну жінку медики встигли врятувати, вона з численними пораненнями зараз в лікарні.

Як розповіли в поліції, вбивство було вчинене навмисно. Підліток спочатку бив молотками по голові своїх жертв, а потім намагався закінчити розпочате ножами та іншими гострими предметами. У соціальних мережах хлопець створив канал, де написав: "Дабл кіл готовий. Почав з баби з дідом, ще 7", і розмістив фотографії.

Поліція з'ясувала, що хлопець самостійно шукав канали та групи в соціальних мережах зі спрямованістю на насильство і вбивства. Він підписувався на них і "вчився". А після – створив власний канал. Слідчі зараз встановлюють всі групи та їх адміністраторів, щоб притягнути до відповідальності. Підліток затриманий та його психічний стан будуть перевіряти в ході проведення досудового розслідування.

"Описана трагедія – один із прикладів впливу "груп смерті". Зовсім недавно в соціальних мережах був сплеск обурення з приводу існування Telegram-каналів закритого типу. Публікувалися рекомендації з приводу вибору жертви, способи та методи нанесення першого дезорієнтуючі удару, тілесних ушкоджень тощо. Звичайно, фахівцями той канал було заблоковано", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі страшні подробиці вбивства багатодітній матері в Києві.