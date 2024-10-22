Завелике взуття? Ось, що зробити, щоб не купувати нове

Придбати омріяне взуття, яке виявилося більшим за потрібний розмір - прикра ситуація, яка траплялася з багатьма. Але, якщо різниця розміру незначна, велике взуття можна зробити потрібного розміру.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, що можна зробити з завеликим взуттям.

Надягнути товсті шкарпетки

Найпростіше, що можна зробити, щоб вільна пара взуття краще сиділа на нозі - це надягнути товсті шкарпетки. Можна навіть носити дві або три пари шкарпеток одна на одну - чим товстіша підкладка, тим щільніше ваша нога буде сидіти у взутті.

Цей спосіб найкраще використовувати для носіння спортивного взуття та черевиків. Проте товсті шкарпетки - не надто зручний вибір у спекотну погоду, особливо якщо ви схильні до пітливості.

Набити передню частину взуття

Якщо ви відчуваєте, що під час ходьби ваші ноги ковзають від передньої частини взуття до задньої, можна спробувати зменшити простір, набивши кінчики черевиків. Для цього можна використовувати ватні кульки, цигарковий папір або чисті ганчірки.

Хоча це не дуже вдалий вибір для занять спортом або тривалих прогулянок, цей спосіб може допомогти як тимчасовий варіант.

Зменшити взуття за допомогою води

Взуття деяких моделей можна спробувати зменшити, намочивши їх і зачекавши висихання. Але важливо зазначити, що існує невеликий ризик пошкодження взуття, тому завжди перевіряйте етикетку з рекомендаціями щодо догляду за речами.

Спочатку потрібно намочити взуття. Для шкіряного або замшевого взуття використовуйте пульверизатор. Спортивне взуття можна замочити у воді і залишити його на сонці або підсушити феном на найнижчому режимі. Не тримайте фен занадто близько до взуття - безпечна відстань від 15-23 см.

Щоб взуття не стало замалим, можна зачекати висихання, вдягнувши вологі чоботи. Взуття із тонкої замші або шкіри після висихання обробіть кондиціонером.

Вшити гумку

Цей лайфхак стане в пригоді, якщо у вас є певний досвід шиття та робити з взуттям. Вшивання гумок у внутрішню частину взуття стягує матеріал разом, забезпечуючи більш щільне прилягання.

Все, що вам знадобиться для цього - коротка гумка для кожного черевика, голка та нитка. Якщо можливо, використовуйте досить міцні стрічки.

Простягніть гумку вздовж внутрішньої сторони задника взуття. Натягніть гумку, приколіть її шпильками, а потім пришийте. Коли ви відпустите гумку, еластична стрічка стягне матеріал взуття.

Використати устілку

Устілки часто призначені для усунення проблем з поставою та дискомфорту, але вони також виготовляються для того, щоб зайняти додатковий простір у надто вільному взутті. Таким простим способом можна легко зменшити завеликі чоботи.

Втім, якщо є можливість, приміряйте устілки перед покупкою, щоб переконатися, що вони зручні в носінні.

Використати супінатори

Іноді додавання устілок до дещо великого взуття робить його незручним у носінні. На щастя, разом з устілками зазвичай продаються й інші, менші за розміром, амортизаційні пристрої.

Одним з таких пристосувань, корисних для занадто великого взуття, є часткові устілки, які розташовуються безпосередньо під п'ятою. Ці непомітні устілки забезпечують щільне прилягання, що робить їх ідеальними для взуття, яке трохи завелике, але незручне при використанні повної устілки.

Використати п'яткові накладки

Ще одним варіантом підкладки, подібним до устілок і супінаторів, є тонкі смужки-підкладки, які іноді називають "п'ятковими накладками". Ці клейкі накладки часто використовуються для підкладки у взуття з незручними п'ятами, але завдяки їхньому дизайну їх можна розмістити практично в будь-якому місці чоботів.

Використання п'яткових накладок допомагає забрати зайвий простір з дещо великого взуття, зробивши носіння комфортним.

Віднести взуття до майстра

Коли нічого не допомагає, завжди можна звернутися до професіонала. Відповідно до ситуації та матеріалу, майстер може запропонувати різноманітні варіанти - від використання додаткових накладок до ушивання взуття.