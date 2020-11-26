В запорожском морге родственники складывают тела умерших от COVID-19 просто на пол

Смерть из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожье разгорается скандал из-за ситуации в местном морге

В Запорожье родственникам умершей от коронавирусной инфекции пришлось самим заносить тело в морг №4. При этом, тела людей хранятся не в холодильных камерах, а просто на полу.

Трупы даже не все находятся в пластиковых мешках. Некоторые лежат обнаженные с тряпками на лицах. Об этом рассказала правозащитница Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

Женщина уточнила, что инцидент произошел в семье координатора женского движения "За майбутнє" Светланы Крюковой, у которой от COVID-19 скончалась 83-летняя свекровь.

Родственники умершей готовились к похоронам, когда им позвонили из морга и сообщили, что необходимо к нему подъехать. Когда они приехали, то выяснилось что нужно, чтобы они занесли тело умершей из машины внутрь здания, поскольку бригада сопровождения состоит из медсестры и водителя.

Сыновьям покойной пришлось покупать защитные костюмы и нести тело матери в морг самостоятельно. Но это еще был не весь ужас. Морг оказался закрытым. Патологоанатом в телефонном разговоре заявил, что он работает сам, поскольку его помощник заразился коронавирусом, а остальные уволились.

При этом у патологоанатома два законных выходных. Но это единственный морг, который принимает тела умерших от COVID-19 со всей области.

Когда мужчины зашли в морг, то увиденное их просто шокировало. На полу хаотично лежали тела людей, и не было ни одной холодильной камеры.

Напомним, в киевском морге перепутали тела двух женщин, и одну успели кремировать.

Ранее на Волыни мужчине приписали коронавирус и похоронили в мешке. Его жена говорит, что у супруга был инсульт.