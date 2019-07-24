Под Запорожьем внезапно умер ветеран АТО: ему было всего 37 лет

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Причина смерти военного пока не сообщается

В Запорожской области в городе Мелитополь ушел из жизни ветеран войны на Донбассе. Бойцу было всего 37 лет. Сергей Вихляев скончался 23 июля. О его смерти сообщила пресс-служба мэрии Мелитополя.

Защитника Украиныпризвали в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации в январе 2015 года. Он проходил свою службу в зоне проведения операции объединенных сил в должности стрелка.

Демобилизировали Сергея Вихляева в октябре 2016 года. Причины внезапной кончины военного не сообщаются. О дате похорон и месте захоронения сообщат позже, пишут на сайте мэрии.

Иллюстрация к новости (mzd.com.ua)

Как мы ранее писали, украинский военный, которого наградили орденом "Народный герой", Виталий Борщ погиб. Об этом сообщил друг ветерана АТО Иван Коломацкий на своей странице в Facebook. У погибшего военного осталась жена и двое детей

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб герой-доброволец, который провел почти два года в плену.

А также рассказывали о том, что в Харьковской области скончался боец АТО, который пошел добровольцем в первые дни войны на Донбассе.