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Запам'ятайте ці 7 способів! Вони допомагають полегшити симптоми ПМС

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Середа 11 січня 2023 10:03
Запам'ятайте ці 7 способів! Вони допомагають полегшити симптоми ПМС Як полегшити симптоми ПМС (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Кожна жінка знає, наскільки важко переносити дні з ПМС. Але життя неможливо поставити на паузу й все одно нам доводиться бігти на роботу чи вирішувати хатні справи, навіть попри погане самопочуття.

Проте є кілька простих способів, які можуть допомогти полегшити симптоми ПМС. Як це зробити, розповіли в Instagram.

Як полегшити симптоми ПМС

Передменструальний синдром - симптомокомплекс, який виникає за 1-2 тижні до початку менструації: головний біль, перепади настрою, плаксивість, зміни апетиту, здуття живота. Три з чотирьох жінок заявляють, що у них є ПМС, частіше у віці 30-40 років.

Які причини ПМС

  • Зміни гормонального фону, пов'язані з менструальним циклом
  • Порушення синтезу серотоніну (гормону радості)
  • Дефіцит кальцію, магнію і вітаміну В6, що перешкоджає виробленню низки гормонів.

Як полегшити симптоми ПМС

Сон не менше 8-9 годин на добу. Для нормальної роботи нервової системи та, головне, статевої залози, гіпофіза, вкрай важливий відпочинок. Намагайтеся лягати спати до 23.00 - це сприяє нормальному циклічному виробленню гормонів.

Заспокоїтися та нормалізувати сон допоможуть тепла ванна та відвари ромашки, м'яти та меліси, найпростіші рослинні препарати: валеріана та собача кропива.

Уникайте надмірних навантажень. Якщо є можливість, постарайтеся перенести ухвалення складних рішень і роботу, яка потребує концентрації уваги, на вдалий час. Більше гуляйте на свіжому повітрі та потіште себе.

Запам'ятайте ці 7 способів! Вони допомагають полегшити симптоми ПМСДані рекомендації допоможуть зменшити симптоми (скриншот)

Розслабтеся. Щоб оптимізувати роботу нервової системи, приймайте контрастний душ, медитуйте, займайтеся дихальною гімнастикою та йогою. А ось відвідування тренажерного залу та залу аеробіки краще відкласти.

Щоб запобігти набрякам, здуттю і тяжкості в животі, змініть трохи своє харчування. Виключіть із раціону продукти, що викликають метеоризм: бобові, капусту, здобу, газовані напої, жирні та солодкі страви. Менше солі - вона затримує рідину.

Їжте більше термічно оброблених овочів, нежирного м'яса, курагу, родзинки, печену картоплю - у них міститься багато магнію та кальцію, особливо необхідних у цей період організму.

Приймайте вітаміни, особливо комплекси, що містять вітаміни групи А, В та Е. Вони покращують роботу статевих залоз та вироблення гормонів, допомагають впоратися з ПМС та іншими жіночими проблемами.

Запам'ятайте ці 7 способів! Вони допомагають полегшити симптоми ПМСВиключіть з раціону ці продукти під час ПМС (скриншот)

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