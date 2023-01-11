Запам'ятайте ці 7 способів! Вони допомагають полегшити симптоми ПМС

Кожна жінка знає, наскільки важко переносити дні з ПМС. Але життя неможливо поставити на паузу й все одно нам доводиться бігти на роботу чи вирішувати хатні справи, навіть попри погане самопочуття.

Проте є кілька простих способів, які можуть допомогти полегшити симптоми ПМС. Як це зробити, розповіли в Instagram .

Як полегшити симптоми ПМС

Передменструальний синдром - симптомокомплекс, який виникає за 1-2 тижні до початку менструації: головний біль, перепади настрою, плаксивість, зміни апетиту, здуття живота. Три з чотирьох жінок заявляють, що у них є ПМС, частіше у віці 30-40 років.

Які причини ПМС

Зміни гормонального фону, пов'язані з менструальним циклом

Порушення синтезу серотоніну (гормону радості)

Дефіцит кальцію, магнію і вітаміну В6, що перешкоджає виробленню низки гормонів.

Як полегшити симптоми ПМС

Сон не менше 8-9 годин на добу. Для нормальної роботи нервової системи та, головне, статевої залози, гіпофіза, вкрай важливий відпочинок. Намагайтеся лягати спати до 23.00 - це сприяє нормальному циклічному виробленню гормонів.

Заспокоїтися та нормалізувати сон допоможуть тепла ванна та відвари ромашки, м'яти та меліси, найпростіші рослинні препарати: валеріана та собача кропива.

Уникайте надмірних навантажень. Якщо є можливість, постарайтеся перенести ухвалення складних рішень і роботу, яка потребує концентрації уваги, на вдалий час. Більше гуляйте на свіжому повітрі та потіште себе.

Дані рекомендації допоможуть зменшити симптоми (скриншот)

Розслабтеся. Щоб оптимізувати роботу нервової системи, приймайте контрастний душ, медитуйте, займайтеся дихальною гімнастикою та йогою. А ось відвідування тренажерного залу та залу аеробіки краще відкласти.

Щоб запобігти набрякам, здуттю і тяжкості в животі, змініть трохи своє харчування. Виключіть із раціону продукти, що викликають метеоризм: бобові, капусту, здобу, газовані напої, жирні та солодкі страви. Менше солі - вона затримує рідину.

Їжте більше термічно оброблених овочів, нежирного м'яса, курагу, родзинки, печену картоплю - у них міститься багато магнію та кальцію, особливо необхідних у цей період організму.

Приймайте вітаміни, особливо комплекси, що містять вітаміни групи А, В та Е. Вони покращують роботу статевих залоз та вироблення гормонів, допомагають впоратися з ПМС та іншими жіночими проблемами.

Виключіть з раціону ці продукти під час ПМС (скриншот)