Запомните эти 7 способов! Они помогают облегчить симптомы ПМС
Каждая женщина знает, насколько тяжело переносить дни из ПМС. Но жизнь невозможно поставить на паузу и все равно нам приходится бежать на работу или решать домашние дела, даже несмотря на плохое самочувствие.
Однако существует несколько простых способов, которые помогают облегчить симптомы ПМС. Как это сделать, рассказали в Instagram.
Как облегчить симптомы ПМС
Предменструальный синдром - симптомокомплекс, который возникает за 1-2 недели до начала менструации: головные боли, перепады настроения, плаксивость, изменения аппетита, вздутие живота. Три из четырех женщин заявляют, что у них есть ПМС, чаще в возрасте 30-40 лет.
Какие причины ПМС
- Изменения гормонального фона, связанные с менструальным циклом
- Нарушение синтеза серотонина (гормона радости)
- Дефицит кальция, магния и витамина В6, препятствующий выработке ряда гормонов.
Как облегчить симптомы ПМС
Сон не менее 8-9 часов в день. Для нормальной работы нервной системы и, главное, половой железы, гипофиза, очень важен отдых. Старайтесь ложиться спать до 23.00 - это способствует нормальной циклической выработке гормонов.
Успокоиться и нормализовать сон помогут теплая ванна и отвары ромашки, мяты и мелиссы, простейшие растительные препараты: валериана и пустырник.
Избегайте чрезмерных нагрузок. Если есть возможность, постарайтесь перенести принятие сложных решений и работу, требующую концентрации внимания на удачное время. Больше гуляйте на свежем воздухе и порадуйте себя.
Данные рекомендации помогут уменьшить симптомы (скриншот)
Расслабьтесь. Чтобы оптимизировать работу нервной системы, принимайте контрастный душ, медитируйте, занимайтесь дыхательной гимнастикой и йогой. А вот посещение тренажерного зала и аэробического зала лучше отложить.
Чтобы предотвратить отеки, вздутие и тяжесть в животе, измените немного свое питание. Исключите из рациона продукты, вызывающие метеоризм: бобовые, капусту, сдобу, газированные напитки, жирные и сладкие блюда. Меньше соли - она задерживает жидкость.
Ешьте больше термически обработанных овощей, нежирного мяса, курагу, изюма, печеного картофеля - в них содержится много магния и кальция, особенно необходимых в этот период организма.
Принимайте витамины, особенно комплексы, содержащие витамины группы А, В и Е. Они улучшают работу половых желез и выработку гормонов, помогают справиться с ПМС и другими женскими проблемами.
Исключите из рациона эти продукты во время ПМС (скриншот)
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