"Занадто жорстоко": шахраї від імені загиблого українського журналіста хотіли обдурити його наречену

В Україні шахраї не лише пропонують гроші за здачу позицій ЗСУ, а й знущаються з жінок, які втратили коханих людей на війні. Жертвою таких зловмисників стала українська журналіст та молодший лейтенант 47-й ОМБр ЗСУ Анастасія Блищик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Блищак в Instagram .

Деталі обману

Так, уночі 25 жовтня в Telegram їй надійшло СМС-повідомлення нібито від її коханого, який загинув ще півтора року тому. Шаїраї просили допомоги, однак невдовзі після надсилання всі повідомлення та сам обліковий запис були видалені.

Анастасія Блищик зазначила, що така поведінка надто жорстока навіть для аферистів

"Це найгірше, що могли придумати шахраї, написавши від імені коханої людини, яка загинула на війні майже півтора року тому. Занадто жорстоко", - написала Анастасія.

Що саме вимагали шахраї від імені Олександра, дівчина не уточнила.

Анастасія Блищак стала жертвою шахраїв (фото: скриншот)

Анастасія Блищак і Олександр Махов (фото: instagram.com/anastasiia_blyshchyk)

Що відомо про Олександра Махова

36-річний журналіст Олександр Махов вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у перші дні повномасштабного вторгнення.

До війни працював на телеканалах "Україна" та "Україна 24", а також був воєнним кореспондентом на телеканалі "Дом".

Махов народився у Луганську, протягом тривалого часу мешкав у Києві. Олександрові було 36 років. Він зустрів свій день народження у квітні на фронті. Його підрозділ брав участь у боях, зокрема, на Ізюмському напрямку.

Олександр Махов (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov)