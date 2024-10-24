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Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Четвер 24 жовтня 2024 12:10
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Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема Грей Сорренті (фото: instagram.com/graysorrenti)
Автор: Іванна Пашкевич

Середній син Вікторії та Девіда Бекхемів Ромео знову переживає романтичні почуття. Тільки-но він завершив стосунки з Мією Реган і спричинив чутки про свої романи з Софі Джулією та Амелією Грей Гемлін, як поруч із ним уже з'явилася нова обраниця - Грей Сорренті.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, хто вона.

Народилася у заможній родині

Грей Сорренті - донька культового фешн-фотографа Маріо Сорренті, який у 90-х створював знімки Кейт Мосс для знакової реклами Calvin Klein. Її бабуся, Франческа Сорренті, була відомою нью-йоркською фотографинею і креативною директоркою, у 1960-х роках активно спілкувалася з Енді Ворголом і Едіт Седжвік.

Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Грей вирішила продовжити традиції своєї сім'ї і почала кар'єру фотографа в 16 років. Незабаром після цього їй стали позувати такі зірки, як Ріанна і Дженніфер Лопес.

Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Ріанна і Джей Ло у кадрі Грей Сорренті (фото: instagram.com/graysorrenti)

Знайома з Бекхемом-молодшим давно

У 2019 році Маріо Сорренті працював над зйомками Вікторії для рекламної кампанії Reebok, і відтоді вона давно підписана на Грей у соцмережах. Таким чином, питання про те, чи схвалює Вікторія нову кохану свого сина, має ясну відповідь - Пош Спайс ставила лайки Грей ще до початку їхнього роману!

Ще та бунтарка

Грей виросла в богемному середовищі, з дитинства оточена атмосферою творчих зустрічей і вечірок. Саме там вона почала захоплюватися фотографією, прагнучи зафіксувати емоції та характер випадкових людей. Її роботи отримали визнання за їхню щирість і непідробну атмосферу. Грей називала себе "дикою дитиною".

У підлітковому віці вона була захоплена екстремальними поїздками на мотоциклах для бездоріжжя по місту, незважаючи на заборону їх використання на вулицях Нью-Йорка. В одному інтерв'ю Грей поділилася, що одного разу каталася зі співробітником кафетерію зі своєї приватної школи на Верхньому Вест-Сайді.

Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Грей Сорренті (фото: instagram.com/graysorrenti)

Не проти оголитися

Грей впевнено почувається не тільки за камерою, а й перед нею. Вона явно не з тих, хто схильний до сором'язливості. У своєму блозі Грей нерідко ділиться відвертими знімками, з'являється на публіці в напівпрозорих вбраннях, а одного разу навіть знялася повністю оголеною на даху однієї з будівель Нью-Йорка.

Заможна і знаменита: що відомо про дівчину, яка підкорила серце Ромео Бекхема

Грей Сорренті (фото: instagram.com/graysorrenti)

Раніше 13-річна донька Бекхемів розкрила, чим мріє займатися у майбутньому, але у мережі обурились.

При написанні матеріалу використовувалися джерела: Instagram Грей Сорренті, artpartner, Daily Mail.

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