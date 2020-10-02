Все залито водой, ноутбуки пассажиров испорчены: Укразализныця попала в новый скандал (видео)

В поезде Укразализныци произошел потоп (коллаж РБК-Украина)

В поезде Укразализныци пассажиры пострадали из-за потопа

В поезде Укрзализныци произошел инцидент - затопило целый вагон, и пассажиры жалуются на испорченные ценные вещи и технику. Эксцесс случился в вагоне поезда №063 сообщением поездом Харьков - Киев, где ночью 2 октября внезапно начался потоп.

По словам пассажирки, которая ехала в 13-м вагоне, в пять часов утра она проснулась от шума и увидела, что в каждом купе стоит вода. Об этом женщина сообщила Telegram-каналу "Труха".

Также она сняла на видео последствия такого затопления.

В результате были испорчены обувь и сумки, вещи и электроприборы.

"На вопрос, почему не подняли людей и не сообщили об инциденте и кто будет нести ответственность за случившееся и испорченное имущество, проводник и начальник поезда ничего не отвечали", - жалуется она.

Женщина также рассказала, что сотрудники УЗ "по-тихому" пытались все убрать.

Видео: В поезде Укрзализныци из-за потопа у пассажиров были испорчены техника и ценные вещи

Также она отметила, что в соседнем купе ехала шумная пьяная компания и развлекалась пол ночи.

"Естественно без рвоты не обошлось, загадили весь туалет", - возмущается пассажирка и высказала мнение, что это и могло стать причиной потопа.

По факту ЧП в поезде женщина обращалась на горячую линию Укрзализныци, где получила ответ, что инцидент зафиксирован.

"Как будут реагировать на это - не известно. Не хотелось бы оставить это просто так, ведь испорчены ценные вещи, ноутбуки, фен, одежда...", - говорит пассажирка.

Видео: В поезде Укрзализныци произошел потоп

Ранее сообщалось, что летом Укрзализныця вляпалась в громкий скандал из-за потопа в поезде, где пассажиры "искупались", не доехав до моря.

Напомним, недавно в поезде Укрзализныци произошла кровавая драка, после чего было решено провести медицинский осмотр всех работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения.