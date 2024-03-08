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На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, коли вони були під дією препаратів: усі жертви - чоловіки

Закарпатська область, П'ятниця 08 березня 2024 12:59
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На Закарпатті лікар ґвалтував пацієнтів, коли вони були під дією препаратів: усі жертви - чоловіки В Іршаві лікар ґвалтував пацієнтів-чоловіків (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Іршаві Закарпатської області лікар ґвалтував своїх пацієнтів, поки вони були під дією препаратів. Медика "застукав" під час одного з таких вчинків колега.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис місцевого журналіста Віталія Глаголи в Telegram.

Лікар на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не розуміли, що відбувається навколо. Під час дії препарату медик здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнта та фільмував це на камеру телефону.

Про злочинну діяльність лікаря стало відомо наприкінці лютого. Його під час одного з таких вчинків викрив колега. Після цього лікаря звільнили з медичного закладу. Як стверджує ще один місцевий журналіст Роман Келемен, багато хто з колективу знав про такі дії свого колеги, але мовчав.

Після звернення одного з потерпілих до поліції було відкрито кримінальне провадження. Під час процесуальних дій у нього знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. Майже всі жертви ґвалтівника - чоловіки.

Фото та відео лікар зберігав у своєму телефоні. Він ставив оголених чоловіків на аватарку їхніх номерів, і коли йому дзвонили пацієнти - висвічувались фото з непристойної поведінки лікаря з пацієнтом.

Тільки за січень він зробив близько 260 фотографій сексуальної наруги над пацієнтами. Наразі відомо вже про шістьох потерпілих, але їх може бути значно більше.

У пресслужбі поліції розказали, що лікарю повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

Раніше ми писали про те, що у Рівному маля померло через місяць після народження і батьки звинувачують лікарів.

А ще розповідали про те, що у Варшаві посеред білого дня зґвалтували жінку, а свідки просто пройшли повз.

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