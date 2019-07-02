Загорал в саду: британца чуть не убил упавший с неба труп

Фото: коллаж РБК-Украина

Над Лондоном с самолета упал труп "безбилетника"

В Лондоне в районе Клэпхем во двор британцу с неба упал труп человека, который приземлился всего в метре от отдыхающего мужчины. Как выяснила полиция, погибший был "безбилетником", который летел в отсеке шасси самолета сообщением Нейроби - аэропорт Хитроу. Об этои передает The Guardian.

Воздушный лайнер "Кенийских авиалиний" шел на посадку, и "нелегал" выпал. Был ли он жив к тому временя - пока не ясно. Точную причину смерти выяснят после вскрытия. Дело в том, что в 75% случаев люди умирают в отсеках шасси самолета из-за нехватки кислорода или от переохлаждения.

Длительность рейса составляет 8 часов 50 минут. Уже после приземления в отсеке шасси были найдены сумка, вода и немного еды.

Как рассказал сосед загоравшего в своем саду британца на Оффертон-роуд - во двор которого упало тело - он услышал "свист" и сначала подумал, что это храпел какой-то бездомный. Затем он заметил шокированного соседа в грязной одежде, а на стенах дома - пятна крови.

Инцидент наблюдал еще один человек - житель Клэпхэма следил за полетом самолета и видел, как упало тело. Мужчина прибыл на место происшествия почти одновременно с полицией.

"Если бы это было две секунды спустя, он бы приземлился на публичное место, где были сотни людей - мои дети были в саду за 15 минут до падения", - отметил он.

По его мнению, тело погибшего хорошо сохранилось потому, что стало "ледяной глыбой".

Иллюстративное фото: Самолет (PA / itv.com)

Как сообщалось ранее, в марте в Николаеве мужчина на заводе упал с четырехметровой высоты и разбился на смерть. После несчастного случая его коллеги не сообщили в полицию, не звонили медикам, а просто взяли и вынесли его тело за территорию завода и пошли по домам.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве нашли тело женщины в яме, в которой она пролежала более трех дней.

Напомним, 13 июня в Харькове на улице Бакулина произошел неприятный инцидент - на женщину с маленькими детьми рухнул забор.