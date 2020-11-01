Смерть стрелка в ресторане Харькова: в полиции уточнили подробности об умершем

В Харькове в ресторане убили мужчину 1 ноября (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские уточнили подробности об умершем

В Харькове 1 ноября около 5:50 в ресторане Biani было обнаружено тело умершего мужчины. По предварительной информации, убитый – экс-охранник нардепа Руслан Смирнов. Ранее журналист Андрей Цаплиенко писал, что в протоколе полиции причиной смерти было указано, что посетители забили стрелка бутылками. Сейчас же правоохранители опубликовали официальный комментарий на сайте ГУ НПУ в Харьковской области.

"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Наряду с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", – говорится в заявлении правоохранителей.

На текущий момент сотрудники Киевского отдела полиции устанавливают подробности происшествия, осматривают место убийства и опрашивают свидетелей.

"Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины", – добавили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В Харькове в ресторане убили мужчину 1 ноября (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее, по данным журналиста Андрея Цаплиенко, стало известно, что инцидент произошел в заведении Biani 1 ноября в 5:49 по адресу Ярослава Мудрого, 21 в Харькове. В заведение зашел человек и начал стрелять. Посетители ресторана, как отметил Цаплиенко, ссылаясь на протокол полиции, забили стрелка бутылками.

Журналист добавил, что по предварительной информации, убит стрелок Руслан Смирнов - охранник одного из народных депутатов. Отметим, что сообщение о стрельбе, где было указано имя погибшего, Цаплиенко удалил через несколько минут после публикации.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина облил химвеществом свою семью. Сейчас злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве напали на ветерана войны на Донбассе. Мужчина находится в тяжелом состоянии.