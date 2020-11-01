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В Николаеве мужчина облил химвеществом свою семью, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Николаев , Воскресенье 01 ноября 2020 13:40
В Николаеве мужчина облил химвеществом свою семью, ему грозит до 15 лет тюрьмы
Фото: задержанный злоумышленник (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Николаеве мужчина облил химическим веществом свою семью. Сейчас злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как установили полицейские, мужчина решился на такой шаг во время ссоры. Пострадала 33-летняя женщина, двое детей в возрасте 15 и одного года.

"Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилось неустановленное ​​химическое вещество, и облил им женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь. Сейчас пострадавшие находятся в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство", за что предусмотрено до 15 лет тюрьмы.

Бутылку, в которой находилась ​​жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за отказа в пенсии.

Также РБК-Украина писало, что под Житомиром мужчина из-за ревности облил жену бензином и поджег.

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