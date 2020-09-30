Загадочная смерть американки в Киеве: что известно

Посольство США в Украине (фото: РБК-Украина)

В Киеве умерла сотрудница посольства США при невыясненных обстоятельствах. Полиция начала поиски мужчины, который может быть причастным к ее гибели. В то же время есть версия, что трагедия произошла в результате несчастного случая.

По данным правоохранителей, женщину мог избить неизвестный мужчина от 30 до 40 лет, ростом - около 190-200 см.

В отделе коммуникации полиции Киева 30 сентября рассказали, что разыскиваемый темноволосый мужчина (волосы по бокам коротко подстрижены) был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.

Дело в том, что сотрудницу американского посольства в украинской столице обнаружили прохожие без сознания в лесопарковой зоне возле железнодорожных путей на улице Толбухина (Шевченковский район). Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Имя погибшей гражданки США - Санвер Никаело. Об этом передает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что также следователями рассматривается версия о роковом несчастном случае.

Якобы женщина делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках. Поэтому американка просто не услышала, как к ней приближался поезд - и состав зацепил женщину.

По данным источника, у сотрудницы посольства на затылке обнаружили глубокую рану - около 4 см.

Ранее сообщалось, что в Киеве иностранцы избили и ограбили водителя такси - злоумышленников оперативно задержали, и им грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно под Киевом двое мужчин со стрельбой ограбили бизнесмена. Преступники похитили 200 тысяч долларов и скрылись на авто потерпевшего.