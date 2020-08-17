В Киеве иностранцы избили и ограбили водителя такси: первые подробности

В Киеве иностранцы избили и ограбили таксиста (Коллаж РБК-Украина)

Трое мужчин набросились на водителя такси и его автомобиль

В Киеве трое иностранцев совершили нападения на водителя такси. Они избили его и отобрали у него все денежные средства. По предварительным данным, причиной конфликта стал вопрос о первоочередности проезда.

Инцидент произошел на Оболони, по улице Рокоссовского. В полицию позвонили очевидцы происшествия и сообщили, что неизвестные мужчины избивают водителя автомобиля.

Как выяснилось, мужчины сначала преследовали водителя, а потом разбили ему окно в автомобиле. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

"Незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло машины и избили его. Потом забрали сумку с документами и деньгами и скрылись. Водителя такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализировали в больницу. В течение часа мы разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались граждане другого государства, 1977, 1985 и 1988 рождения", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Оболонского управления полиции Андрей Окушко.

В Киеве избили и ограбили водителя такси (Фото: Национальная полиция)

Иностранцам сообщили о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса Украины. Если вина фигурантов будет доказана, то им грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе парни жестоко избили девушку и проломили ей голову.

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