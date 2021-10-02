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Забудьте слово "антибіотики": українцям розповіли, як не можна лікуватися від COVID-19

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Субота 02 жовтня 2021 10:34
Забудьте слово "антибіотики": українцям розповіли, як не можна лікуватися від COVID-19 Як не можна лікувати коронавірус дома (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці часто лікуються від коронавірусу неправильно. Зокрема, приймати антибіотики від COVID-19 за порадою знайомих, а не лікаря, - це найбільша помилка.

Таку заяву зробила лікар-інфекціоніст і експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Коментуючи зростання смертності від СOVID-19, фахівець констатувала факт, що сьогодні велика кількість українців намагаються лікуватися самі, нехтуючи допомогою лікарів.

"Всі, хто нас дивиться, будь ласка, перестаньте робити дурниці, забудьте слово антибіотики, поки для цього не буде серйозних підстав. Забудьте історію про те, що "мені друзі переслали, як їх лікувати, і я пішов, купив і почав лікувати". Будь ласка, знайдіть собі терміново хорошого лікаря, перестаньте робити дурниці, тому що так можна себе вбити просто тільки цим", - сказала Булавінова.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.


Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.


Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.


Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.


Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.

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