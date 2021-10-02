Забудьте слово "антибіотики": українцям розповіли, як не можна лікуватися від COVID-19

Українці часто лікуються від коронавірусу неправильно. Зокрема, приймати антибіотики від COVID-19 за порадою знайомих, а не лікаря, - це найбільша помилка.

Коментуючи зростання смертності від СOVID-19, фахівець констатувала факт, що сьогодні велика кількість українців намагаються лікуватися самі, нехтуючи допомогою лікарів.

"Всі, хто нас дивиться, будь ласка, перестаньте робити дурниці, забудьте слово антибіотики, поки для цього не буде серйозних підстав. Забудьте історію про те, що "мені друзі переслали, як їх лікувати, і я пішов, купив і почав лікувати". Будь ласка, знайдіть собі терміново хорошого лікаря, перестаньте робити дурниці, тому що так можна себе вбити просто тільки цим", - сказала Булавінова.

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