З'явилося відео, як українські футболісти дають тягла росіянам у Туреччині

Українські футболісти з клубу "Минай" побили гравців російського "Шинника" за те, що спортсмени з Ярославля поводили себе хамовито по відношенню до персоналу готелю Royal Seginus в Туреччині - саме тут зупинилися обидві команди під час проведення зимових зборів.

І вже почали з'являтися перші відео, на яких видно, як українці дають тягла росіянам. Також вже є реакція закарпатського клубу.

Представники "Миная" перебувають у Туреччині на зборах (фото: instagram.com/minaj_footballclub)

Данило Колесник (фото: instagram.com/1kolesnyk)

Різні інсайди кажуть, що найактивнішу участь у бійці брав 21-річний нападник "Миная" Данило Колесник. Саме він першим заступився за прибиральницю готелю, відносно якої неадекватно повели себе росіяни.

Потім на допомогу одноклубнику поспішили правий вінгер команди, 27-річний Олег Вишневський, а також 33-річний лівий захисник Дмитро Немчанінов. До слова, Дмитро виступав за російський колектив "Крылья Советов", щоправда, лише рік. Зараз Немчанінов має тверду проукраїнську позицію.

Зауважимо, що за словами журналіста Романа Бебеха, футболіст "Шинника" "був у неспортивному стані і обригав туалет".

"Після цього почав поводити себе дуже некрасиво по відношенню до жінки, яка працює в готелі", - пише Роман у Telegram-каналі "Бомбардир".

Відреагував на інцидент і головний герой історії - Колесник.

"Відстоюємо нашу честь, як можемо. І де місце оркам - ви вже зрозуміли", - написав Данило у своєму Instagram.

Скриншот

Що кажуть у ФК "Минай" про бійку

Пообіді 14 лютого у соцмережах "Миная" з'явилося офіційне повідомлення, у якому керівництво української команди розповіло детальнішу версію того, що сталося у Туреччині.

У заяві підтверджується, що подія сталася 13 лютого у турецькому готелі Royal Sigunas. Футболістів "Шинника" у повідомленні справедливо називають "представниками країни 404".

"Причиною сутичка стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців", - йдеться в Instagram клубу.

При цьому у команді наголошують, що "інформація російських пропагандистських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників "Шинника" та побили гравця у ліфті - традиційна маячня".

"Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают" (за інформацією Бебеха і навіть росЗМІ, багато російських футболістів були доставлені у травмпункт, в тому числі - з переломами різних частин тіла - ред.)" - йдеться у повідомленні.

"Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян", - додали у прес-службі українського клубу.

Футболісти "Миная" (фото: instagram.com/minaj_footballclub)

Цікаво, що на інцидент у Туреччині відреагував навіть голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Майстер-клас з ведення перемовин з окупантами на міжнародних майданчиках. Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського "Минай", з перемогою над рашистським "Шинником" у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині. Так тримати, хлопці! Слава Україні! Героям слава!" - написав очільник області у своєму Telegram-каналі.

Футболісти "Миная" на зборах у Туреччині (фото: instagram.com/minaj_footballclub)