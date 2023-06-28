З'явилася ще у 18 столітті. Найцікавіші факти про головний закон України - Конституцію

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Їй виповнюється 27 років з моменту прийняття. Це головний закон країни, якого всі повинні неухильно дотримуватися. Очевидно, що за створенням такого документа стоїть велика історія.

Перша Конституція з'явилася у 18 столітті

Її написав Генеральний писар, гетьман Війська Запорозького у вигнанні Пилип Орлик. Перший екземпляр головного закону він представив у 1710 році. Звісно, із сучасною Конституцією тодішня має небагато спільного, проте це вже була перша в Європі модель вільної незалежної держави.

Крім того, Конституція Орлика стала контрдоказом для Росії про те, що України як держави ніколи не існувало.

Сучасну Конституцію писали шість років

Цей процес тривав із 1990 по 1996 роки. За цей час було розглянуто 15 проєктів від різних політичних партій, Конституційної комісії та науковців.

Навіть коли текст було затверджено на попередньому голосуванні та відправлено на доопрацювання, Конституційна комісія внесла до нього понад 6 000 правок. Для цього їй три місяці довелося працювати без вихідних у режимі тринадцятигодинного робочого дня.

Конституція та президенти України

Як відомо, кожен новобраний очільник держави присягає однією рукою на Конституції України, а другою - на Пересопницькому Євангеліє. При цьому кожен президент, крім Кравчука, намагався внести свої зміни до головного Закону.

Конституція в коміксах

У 2019 році з'явилася перша електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали відомі письменники брати Капранови, а художником - Олександр Костенко.

Уривок із коміксу про Конституцію

Мініатюрна Конституція

22 серпня 2011 року в Києві відбулася презентація першої мініатюрної Конституції України. Вона розміром 21х32 мм і складається зі 160 сторінок, на яких тушшю вручну написано близько 9 500 букв. Наразі вона зберігається в Музеї книги та друкарства.

Фото: rekord.ua

День Конституції міг бути іншим

Конституція України могла бути не прийнята 28 червня, оскільки напередодні засідання парламенту Президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України.

Проте представники влади прийняли Конституції, тому цей указ був скасований.

Європа дещо запозичила в України

У тій таки Конституції Пилипа Орлика запровадили досить прогресивну ідею - поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Латиномовний варіант Конституції як літературний твір став дуже поширеним у Європі. А за пару десятків років вийшла праця французького просвітника Шарля Луї Монтеск'є з тією ж ідеєю розподілу влади.

Конституція України має на один розділ менше, ніж мала раніше

Сьогодні в ній налічується 15 розділів. Серед них можна знайти статті про регулювання діяльності вищих гілок влади, територіальний устрій України, автономну республіку Крим, місцеве самоврядування тощо.

Якщо погортати документ, то можна помітити, що в ньому відсутній сьомий розділ, тому після шостого відразу йде восьмий. Під номером сім раніше був розділ "Про прокуратуру", однак згодом його вилучили.