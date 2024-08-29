Юпітер у найгіршому градусі. Астролог дала прогноз на 29 серпня і попередила про головні проблеми цього дня

У четвер, 29 серпня, чимало проблем може принести Юпітер. Окрім цього, свою справу зробить ретроградний Меркурій.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на цей день та розповіла, до яких спокус варто готуватися.

Прогноз астропогоди на 29 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань і відвідування перукарні, оформлення шлюбу, розриву стосунків", - попередила Соловйова.

Через тіньовий період ретроградного Меркурія не плануйте на цей день важливі справи.

"Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Можливі стоматологічні втручання", - розповіла астролог.

"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не шляхом зовнішніх проявів, а коштом роботи з підсвідомістю. В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути", - додала вона.

Головна умова, наголошує експерт, тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті. Цього дня уникайте конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформація буде сприйнята некоректно, що ще більше заплутає ситуацію.

"Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом, господарством, родиною", - радить астролог.

Окрім цього, 29 серпня - початок Аджа (Аннада) екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день за Старим Місяцем, в місяць Шраван за індуїстським календарем (серпень-вересень за григоріанським стилем).

"Цей екадаші вважається одним з найбільш цілющих: якщо дотримуватися усіх рекомендацій, можна якісно очистити свою карму, а також наповнити своє життя радістю та добробутом", - зазначила експерт.

Гороскоп на 29 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на 29 серпня

Цей четвер - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей.

До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

Саме тому, розповіла астролог, уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - радить Соловйова.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - додала вона.

Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора.