Юпітер в Близнюках принесе щастя, але не всім. Детальний прогноз на 22 серпня від астролога

У четвер, 22 серпня, чимало планів може зруйнувати ретроградний Меркурій. Але також слід врахувати вплив Юпітера у Близнюках.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на 22 серпня та дала головні поради на цей четвер.

Прогноз астропогоди на 22 серпня

Не забувайте про несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, коштовних покупок.

Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день нічого важливого.

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму та негативним думкам. Не бажано вживати м’ясну їжу, палити та вживати алкоголь, - розповіла астролог.

"Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та оточуючих", - додала вона.

Навколишня дійсність віддзеркалить вашу сутність, наголошує Соловйова. Все, що буде сказане про вас, правда.

"Подумайте, як позбавитися від вказаних недоліків. Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда, - розповіла астролог.

"Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги. Корисні голодування, відвідування сауни, чистка кишківника, масаж", - зазначила вона.

Гороскоп на 22 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на четвер

"22 серпня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️", - пояснила Соловйова.

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - додала вона.

А тому уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Збалансувати юпітеріанські енергії допоможе використання в одязі та прикрасах індиго та фіолетового кольорів.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов'язані з юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків і так далі.

Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора.