На YUNA 2022 запретили музыкальные коллаборации с россиянами: кто из номинантов "пролетает"

На Национальной музыкальной премии YUNA 2022 обновили правила участия украинских артистов, внеся изменения в регламент. Теперь совместные работы - песни и клипы - созданные с представителями России уже не допускаются организаторами и не будут номинированы на премию.

Об этом 15 февраля говорится в заявлении оргкомитета на сайте YUNA.

Почему изменили правила на YUNA

Отмечается, что такое решение было принято на фоне обострения ситуации с возможным началом полномасштабной войны РФ против Украины.

"В условиях беспрецедентной опасности для Украины участие представителей страны-агрессора в борьбе за награды Национальной музыкальной премии как сейчас, так и в будущем невозможно", - говорят организаторы.

Какие теперь ограничения

Новая глава, которая появилась в правилах премии, оговаривает условия отбора музыкального контента, созданного с участием артистов, представляющих страны-агрессоры. Речь идет, в частности, о России.

Новый пункт регламента звучит так:

"Песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, признанные государством Украина как страны-агрессоры, не могут претендовать на премию YUNA. Представители стран-агрессоров также не могут претендовать на какую-либо награду YUNA", - заявляют в оргкомитете.

Новшества заработают на YUNA 2022

Такое новшество будет использовано при определении победителей одиннадцатой премии YUNA 2022 уже этой весной (церемония состоится в киевском Дворце "Украина" 16 марта).

Также в заявлении обратили внимание, что раньше организаторов "всегда радовало", когда в список претендентов на YUNA попадали совместные работы украинских исполнителей с музыкантами других стран.

"Но при этом мы всегда настаиваем на том, что мы - Национальная премия. Смысл проекта YUNA - это поддержка и защита интересов украинских исполнителей и отечественной музыкальной индустрии, которая является частью общего культурного ландшафта Украины. В ситуации, когда речь идет о национальной безопасности и угрозе существования страны, мы не можем оставаться в стороне. Потому мы внесли изменения в регламент", - отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.

Кто из номинантов попадает под "санкции" YUNA

Теперь под вопросом оказалось участие сразу в нескольких номинациях известного украинского артиста Макса Барских. Так, его трек "Bestseller" был записан в дуэте с российской певицей Zivert.

Произведение подавалось на соискание премии YUNA 2022 в таких категориях: Лучшая песня на другом языке, Лучший видеоклип, Лучший дуэт/коллаборация. Кроме того, Барских с "Bestseller" также должен был бороться за награду в номинации "Лучшее концертное шоу". А вот шанс получить премию в категории "лучший исполнитель" у артиста, судя по всему, еще остается.