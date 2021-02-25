В ЮАР муж с женой на 14 февраля убили жирафа и сделали из его сердца "валентинку"

В ЮАР муж сделал жене необычный подарок на 14 февраля. Он устроил ей сафари на жирафа, а после охоты они вместе вырезали сердце у животного, с которым она сфотографировалась, как с валентинкой.

Отмечается, что пара устроила охоту на животное в природном парке Сан-Сити. Мерелиз Ван Дер Мерве застрелила жирафа, а потом вырезала ему сердце, чтобы позировать с ним на фото. По ее словам, она целые годы ждала такого трофея и обожает ощущать кожу жирафов.

"Вы когда-нибудь задумывались, насколько большое сердце жирафа? Я просто на седьмом небе от счастья от моего лучшего подарка на День святого Валентина", — написала Ван Дер Мерве на своей странице в Facebook.

Также жестокая охотница отметила, что хочет сделать коврик из кожи убитого животного.

Охотница застрелила жирафа и вырезала ему сердце (фото: mirror.co.uk)

"Две недели я была словно ребенок и считала дни. Потом меня переполняли эмоции", - написала женщина в соцсети.

После убийства млекопитающего на охотницу посыпался шквал критики. Но она сообщила, что убийство 17-летнего животного на самом деле помогает туризму и спасает виды, которые находятся под угрозой. По ее словам, теперь "новый самец может взять лидерство и обеспечить стадо сильной генетикой".

Мерелиз Ван Дер Мерве совершенно не понимает жестокости своего поступка, она говорит, что обеспечила местных жителей большим количеством мяса.