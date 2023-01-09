"Його смерть на рахунку ворога": помер геніальний український музикант

Музикант Сергій Круценко помер у віці 55 років. Він був геніальним композитором, продюсером, режисером.

Про його смерть розповіла на сторінці у Facebook співачка Джамала.

Що відомо про смерть Сергія Круценка

"Помер мій друг і без перебільшення – абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, поет, режисер, оператор та батько. Людина, з якою я працювала 1,5 роки над масштабним проектом, який не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору" , – написала зірка.

Відомо, що всю війну Сергій залишався у Києві та нікуди не виїжджав.

"Сергій Круценко помер не на фронті, але я записую його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не лише наше життя, а й руйнують наше психологічне та фізичне здоров'я. Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйний і вразливий – це дається складно", - зазначила артистка.

Помер музикант Сергій Круценко (фото: facebook.com/jamalaofficial)

Музикант дуже переживав за свою незрячу 83-річну маму, яку він доглядав, а також за своїх дітей, яких треба було вивезти.

Джамала розповіла, що Круценко працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр і був головним у науковій роботі про дослідження та вплив звуку.

Біографія Сергія Круценка

Сергій Круценко – український композитор, виконавець-мультиінструменталіст, продюсер, режисер, поет та мислитель, спеціаліст з акустичних та візуальних технологій.

Він відкрив першу в Україні студію звукозапису, яка здійснює запис акустичних складів для кіно- та аудіофільських релізів у звукових форматах DSD та PCM 384KHz у всіх сучасних форматах просторового звуку Surround.

З 2004 до 2006 року Сергій працював на посаді радника Міністра культури України з кіно та музичної політики.

З 1991 року він брав активну участь у розробці та впровадженні законів про авторське право в Україні.