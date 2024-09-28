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Їм найважче пережити стрес. Які знаки Зодіаку опинилися у цьому списку

Субота 28 вересня 2024 12:01
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Їм найважче пережити стрес. Які знаки Зодіаку опинилися у цьому списку Яким знакам Зодіаку найважче пережити стрес і чому (фото: pixabay com)
Автор: Любов Блажко

Стрес та втрата - це завжди важкі емоції, які потребують неабиякої роботи над собою. Проте, на відміну від тих, хто доволі швидко з справляється ними та впевнено крокує далі, є знаки Зодіаку, для яких подібні ситуації є справжнім викликом.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, яким важко переживати стрес.

Телець

Тельці мають певні сформовані норми щодо свого повсякденного життя. Дотримання суворого розкладу допомагає їм пристосовуватися до різних умов. Руйнування відчуття передбачуваності для них - це справжня катастрофа. Кожного разу, коли вони переживають горе чи стрес, їм здається, що світ навколо зруйнувався, і тепер доведеться все починати заново.

Рак

Ви дуже глибоко переживаєте власні емоції і переживаєте почуття інших людей, ніби губка, яка всмоктує воду. У результаті горе чи стрес стають для вас складним викликом, змушуючи боротися з різними емоціями одночасно. Ви постійно шукаєте впевненості в інших і потребуєте когось поруч у важкі часи, хто буде нагадувати вам, що все буде добре, якою б сильною не була темрява у житті.

Їм найважче пережити стрес. Які знаки Зодіаку опинилися у цьому спискуЯкі знаки Зодіаку важко переживають стрес і втрату (Фото: unsplash.com)

Діва

Ви переживаєте екзистенційну кризу кожного разу, коли стикаєтеся з великим стресом. Для вас п'ять стадій горя - це не лінійний процес, а вихор емоцій, що накладаються один на одного, руйнуючи ваш добре сформований світ.

У той час, як інші відчувають заперечення, гнів, торг, депресію і прийняття послідовно, ви можете переживати всі ці емоції одночасно, що призводить до емоційного та розумового виснаження.

Терези

Ви знаєте, що зміни - це постійне правило життя, незалежно від обставин. І хоча ви це розумієте, все одно переживаєте важкі емоції, коли стикаєтеся з неприємностями.

Ви усвідомлюєте, що врешті-решт подолаєте цей "темний тунель" і відновите свій емоційний баланс, проте для цього можуть знадобитися дні, тижні, місяці, а інколи навіть роки, перш ніж ви знову опануєте себе і вирішите, що життя продовжується.

Почитайте про знаки Зодіаку, які народжуються мудрими.

А ще ми раніше писали про астрологічні символи, яким важко бути неідеальними.

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