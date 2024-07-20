Їх вбивали та репресували за патріотизм. Фільми про відомих українців, яких не зламали обставини

Біографічні фільми допомагають нам ще краще пізнати власну історію та познайомитися ближче із тими, хто жив та виборював українську незалежність раніше.

"Будинок "Слово". Нескінченний роман"

Історична драма розповідає про події 1927 року, які відбуваються у Харкові. За наказом Сталіна будують особливий будинок, де оселяються найкращі українські представники культури: поети, письменники, художники, режисери та інші.

Можливість жити тут стає для них певним визнанням. Проте до будинку підселяється новенький, який мріє стати частиною спілки провідних письменників. Але щоб залишитися тут та завоювати собі місце під сонцем, чоловікові потрібно підслуховувати та переповідати все почути агенту НКВС.

Ці події призводять до небажаних наслідків - митці починають страждати через українські ідеї та сміливість їх відстоювати до самого кінця.

"Заборонений"

Історична стрічка, яка вийшла у 2019 році, розповідає про історію поета-шістдесятника Василя Стуса. Фільм поділений на три частини: спочатку показується про життя письменника у Києва, його спілкування з іншими шістдесятниками, які ризикують мати проблеми через свої проукраїнські погляди.

Друга частина розпочинається сценою суду над Василем, що відбувся у 1980 році. Стуса засуджують за сміливий виклик тоталітарній системі та сміливість говорити про те, що мовчать інші.

У в’язниці, попри знущання та постійні виклики, Василь не відмовляється від своїх поглядів та продовжує захищати українське перед радянською владою.

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

Стрічка знайомить глядача із життям Симона Петлюри - головного отамана військ УНР і головою Директорії, в еміграції у Парижі.

Саме у той період українця убили. Фільм детально розкриває етапи планування цього вбивства, спроби чоловіка об'єднати своїх співвітчизників за кордоном, а також останні дні його життя.

"Інший Франко"

Біографічний фільм присвячений сину Івана Франка - Петру. Сюжет розгортається влітку 1941 року, коли до чоловіка приїжджає гість, з яким вони закохалися в одну жінку, пройшли полон, а також рятували дітей від голоду.

Стрічка показує, як цих двох персонажів спочатку зводить, а потім розводить життя. Також тут демонструються події, які трапилися у їхньому житті через радянську владу та Другу світову війну.

Прем'єра відбулася не так давно - у березні цього року.

"Тарас. Повернення"

Фільм, який був презентований у березні 2019 року, розповідає про період життя Тараса Шевченка у засланні, перед самим його звільненням із солдатчини.

Сюжет створений на історії переслідування поета агентами царської таємної поліції - "охранки". Це відбувається у найтяжчі для письменника тижні - під час його перебування в Новопетрівській фортеці у селі Мангістау, Казахстан.