"Як зайнятися сексом". Чому цей фільм усіх вразив і як його подивитися в Україні

30 листопада в український прокат виходить фільм з провокативною назвою "Як зайнятися сексом" Моллі Меннінг Вокер. Це режисерський повнометражний дебют британки і одразу почесна нагорода "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.

Напередодні української премʼєри РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за що фільм переміг та чому він вартий уваги глядачів та глядачок.

Про що фільм "Як зайнятися сексом"

Це історія трьох подруг, які вирушають на відривні канікули у Грецію. Тут вони планують розважитися, перш ніж поринуть в університетське життя.

Головна героїня Тара (Міа Маккенна-Брюс), єдина незаймана серед трьох дівчат, рішуче прагне це виправити.

Але ця подорож буде не така безтурботна, як вона сподівається.

За що вихваляють фільм

"Особливий погляд" - друга за значимістю програма в Каннах. Вона має на меті показувати "нетипові" для основного фестивального конкурсу фільмів. Тут можна побачити нові імена та як відкриваються майбутні зірки.

Так сталося і з акторками, які зіграли у фільмі "Як зайнятися сексом", яких критики вже охрестили "найперспективнішими молодими талантами".

Фільм зібрав багато схвальних відгуків міжнародної преси. Наприклад, Vogue назвали його "потужним, яскравим і зірковим", Vox - "надзвичайно впевненим", The Guardian - "Яскравим", а The Hollywood Reporter - "приголомшливим".

Ще одним фактором, який міг спрацювати на перемогу, стала участь режисерки в Каннському кінофестивалі з її минулою роботою.

У 2020 році Меннінг Вокер вперше потрапила в Канни - на Тиждень критики зі своїм коротким метром "Дякую, добре, а ви?".

Вона також відома своїми рекламними роликами для модних брендів Gucci, Dior, Diesel та музичними кліпами для A$AP ROCKY.